Las Flores
Secuestran camión y semirremolque vinculados a una causa por abigeato que había ocurrido en Las Flores
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En el marco de una investigación por abigeato, personal del Grupo Táctico Operativo (G.T.O.) del Comando de Prevención Rural (C.P.R.) de Las Flores llevó adelante este lunes por la mañana un nuevo procedimiento que arrojó resultados positivos para la causa.
Según se informó oficialmente, los efectivos procedieron al secuestro de un camión marca Mercedes Benz, modelo Axor, junto a un semirremolque marca Herman, ambos radicados en la localidad de Gualeguay, provincia de Entre Ríos. Los vehículos estarían vinculados directamente al hecho delictivo que se investiga.
La causa, caratulada como “Abigeato”, cuenta con la intervención de la U.F.I. N° 11 del Departamento Judicial de Azul. En ese marco, días atrás ya se habían realizado allanamientos, donde se logró el secuestro de otros vehículos, la recuperación total de la hacienda sustraída y la incorporación de distintos elementos de prueba clave para avanzar en la investigación.
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El procedimiento fue informado por el subcomisario Juan Alberto Gutiérrez, jefe del C.P.R. Las Flores, quien destacó la continuidad de las tareas investigativas para esclarecer completamente el hecho.
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