Las Flores
Sorprenden a dos individuos realizando caza furtiva con galgos y sin habilitación correspondiente
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En la ciudad de Las Flores, personal del Comando de Prevención Rural intervino en un establecimiento rural luego de recibir un aviso por parte de vecinos, que alertaban sobre la posible realización de actividades ilegales de caza.
Al arribar al lugar, los efectivos constataron la presencia de dos individuos que se encontraban practicando caza sin la habilitación correspondiente y utilizando perros galgos, una modalidad expresamente prohibida por la normativa vigente.
Como resultado del operativo, se labraron actuaciones por infracción a la Ley 10.081/83, con intervención del Ministerio de Desarrollo Agrario, organismo que continuará con las diligencias administrativas correspondientes. Este tipo de prácticas no solo vulnera la legislación, sino que también atenta contra la fauna silvestre y el equilibrio del ecosistema local.
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