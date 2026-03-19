Las Flores
Procedimiento en un campo: atrapan a cazadores furtivos con perros y piezas decomisadas
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Durante una recorrida preventiva, personal del Comando de Prevención Rural de Las Flores detectó a varios individuos realizando caza furtiva con perros galgos dentro de un establecimiento sin autorización.
En el procedimiento se constató la utilización de ocho canes y la obtención de fauna silvestre, labrándose las actuaciones correspondientes por infracción a la normativa vigente.
Los animales fueron interdictados y las piezas decomisadas, con intervención del Ministerio de Desarrollo Agrario, continuando las actuaciones administrativas.
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