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Procedimiento en un campo: atrapan a cazadores furtivos con perros y piezas decomisadas

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Procedimiento en un campo: atrapan a cazadores furtivos con perros y piezas decomisadas

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hace 4 horas

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Durante una recorrida preventiva, personal del Comando de Prevención Rural de Las Flores detectó a varios individuos realizando caza furtiva con perros galgos dentro de un establecimiento sin autorización.

En el procedimiento se constató la utilización de ocho canes y la obtención de fauna silvestre, labrándose las actuaciones correspondientes por infracción a la normativa vigente.

Los animales fueron interdictados y las piezas decomisadas, con intervención del Ministerio de Desarrollo Agrario, continuando las actuaciones administrativas.

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