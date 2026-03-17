Incendio vehicular en zona rural: el fuego destruyó por completo una camioneta camino a Estrugamou

En horas de la tarde de este 16 de marzo, alrededor de las 18:25, los Bomberos Voluntarios fueron convocados mediante alarma pública por el incendio vehícular en la zona rural, sobre el camino a Estrugamou.

Al arribar al lugar, los servidores públicos constataron que una Ford EcoSport se encontraba envuelta en llamas. Pese al rápido accionar del personal, el fuego avanzó de manera generalizada, provocando la destrucción total del rodado.

Afortunadamente, no se registraron personas heridas como consecuencia del siniestro. En el lugar también trabajó personal del C.P.R., colaborando en las tareas de seguridad y asistencia.