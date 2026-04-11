Bomberos intervinieron por un principio de incendio en una vivienda

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Los Bomberos Voluntarios de Las Flores acudieron durante la madrugada de este viernes a un llamado de emergencia por un principio de incendio en una vivienda.

El alerta se recibió a las 00:35 horas, lo que motivó la salida de las unidades hacia la intersección de Harosteguy y Alsina, donde se registraba la situación.

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Para atender la emergencia trabajaron en el lugar los móviles N°32 y N°30, logrando controlar el foco ígneo y evitar que las llamas se propagaran.

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El operativo estuvo a cargo del Jefe del Cuerpo Activo, el Oficial Principal Leandro Griffiths, y se dio por finalizado a las 01:04 horas.

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Gracias a la rápida intervención de los bomberos, el principio de incendio pudo ser controlado sin que la situación pasara a mayores.

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