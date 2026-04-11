Connect with us
EN VIVO - URBANA FM ⭐ MEMBRESIA
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

Bomberos intervinieron por un principio de incendio en una vivienda

Publicidad

Las Flores

Bomberos intervinieron por un principio de incendio en una vivienda

Publicidad
Escuchar · 1 min

0
Compartir
Publicidad

Los Bomberos Voluntarios de Las Flores acudieron durante la madrugada de este viernes a un llamado de emergencia por un principio de incendio en una vivienda.

El alerta se recibió a las 00:35 horas, lo que motivó la salida de las unidades hacia la intersección de Harosteguy y Alsina, donde se registraba la situación.

Publicidad

Para atender la emergencia trabajaron en el lugar los móviles N°32 y N°30, logrando controlar el foco ígneo y evitar que las llamas se propagaran.

Te puede interesar:

Un principio de incendio originado durante tareas de soldadura en un techo fue sofocado a tiempo y sin consecuencias

Publicidad

El operativo estuvo a cargo del Jefe del Cuerpo Activo, el Oficial Principal Leandro Griffiths, y se dio por finalizado a las 01:04 horas.

Publicidad

Gracias a la rápida intervención de los bomberos, el principio de incendio pudo ser controlado sin que la situación pasara a mayores. 

Publicidad

Publicidad

¿Te gustó esta nota?

Seguí el canal de WhatsApp de Noticias Las Flores y enterate primero.

Publicidad
Publicidad
Google Noticias Seguinos en Google Noticias
Temas:
Foto del avatar

Portal de noticias de la Las Flores. Toda la información actualizada las 24 horas

tendencia

Noticias Las Flores: Inscripto en la Dirección Nacional del Derecho de Autor - Expediente Nº 5182965 Director propietario: Barlatay Juan Maria Domicilio Legal: Av. Brasil 646 - Capital Federal - 1154 - Buenos Aires - Argentina Email: prensa@noticiaslasflores.com.ar Fundación: 11 de Septiembre 2010 - Año: XIV Copyright © 2010-2025 Noticias Las Flores.

📰 Seguir canal de noticias