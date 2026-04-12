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Incendio vehicular en Ruta 91: pérdidas totales pese a la rápida intervención

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Incendio vehicular en Ruta 91: pérdidas totales pese a la rápida intervención

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En la noche de este sábado 11 de abril, los Bomberos Voluntarios fueron alertados mediante sirena pública a las 20:38 horas por un incendio vehicular registrado sobre la Ruta 91, en cercanías a la Estancia Lusitania.

Tras el aviso, se desplazó al lugar el móvil N°26, bajo la coordinación del Jefe del Cuerpo Activo, Oficial Principal Leandro Griffiths, quien estuvo a cargo del operativo. Al arribar, los efectivos constataron el foco ígneo en un vehículo, procediendo rápidamente a controlar y extinguir las llamas, evitando su propagación a zonas aledañas.

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A pesar de la pronta y eficaz intervención del personal, las pérdidas en el rodado fueron totales debido a la intensidad del fuego. El servicio se desarrolló con normalidad y finalizó a las 21:50 horas, luego de asegurar completamente la zona. Afortunadamente, no se informaron víctimas.

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