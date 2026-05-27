Las Flores aparece entre las comunas bonaerenses que perdieron recursos frente al impacto de la inflación

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De acuerdo a un informe publicado por La Tecla, Las Flores registró una baja real del 2% en las transferencias acumuladas entre 2025 y 2026, mientras que la variación interanual entre marzo de 2025 y marzo de 2026 fue de -0,8%. El distrito pasó de recibir $2.727 millones a $3.587 millones, aunque la inflación terminó erosionando gran parte de esos recursos.

El trabajo, elaborado sobre datos del Ministerio de Economía bonaerense e INDEC, muestra que la mayoría de los municipios perdió capacidad financiera real durante el primer trimestre del año.

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En el caso de Las Flores, si bien el retroceso aparece por debajo de otros municipios del interior que sufrieron caídas mucho más pronunciadas, el escenario genera preocupación por el incremento de los costos de funcionamiento y la creciente demanda social.

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La situación se da en un contexto donde los intendentes bonaerenses vienen alertando sobre las dificultades para sostener servicios esenciales, afrontar aumentos salariales y mantener el ritmo de obras y prestaciones municipales. Incluso, más de 60 jefes comunales impulsan modificaciones para poder utilizar fondos provinciales destinados originalmente a infraestructura en gastos corrientes y salarios.

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