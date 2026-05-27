Mariangeles Basile: “Trabajamos para dar respuestas en un contexto social cada vez más difícil”

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En una extensa entrevista brindada en el programa “La Mañana + Vos” de Urbana FM 92.7, la secretaria de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Las Flores, María Ángeles Basile, junto a Silvina Castro, repasó el trabajo que viene realizando el área, hizo referencia al próximo sorteo de las más de 100 viviendas y destacó el fuerte compromiso social del equipo municipal.

Basile remarcó que el proceso de adjudicación de las viviendas se llevará adelante con “total transparencia” y explicó que el sorteo público se realizará el próximo 4 de junio en el Salón Rojo Municipal, con transmisión en vivo y la participación de autoridades del Instituto de la Vivienda bonaerense.

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“Van a venir representantes del Instituto de la Vivienda y el sorteo será público. Se va a invitar a todos los medios y concejales para que todo sea claro y transparente”, señaló.

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Según indicó, alrededor de 1.200 a 1.300 familias se inscribieron para acceder a las viviendas y el trabajo previo demandó meses de relevamientos, visitas domiciliarias y análisis de cada situación particular.

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En ese sentido, destacó especialmente el rol de las trabajadoras sociales y de todo el equipo técnico que recorrió los barrios y mantuvo contacto permanente con los vecinos. “Las chicas han hecho un trabajo impecable, con muchísima responsabilidad. Se llamó a cada familia, se hicieron visitas y se notificó a quienes debían acercar documentación”, expresó.

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Además, aclaró que la instancia del 4 de junio corresponde a una preadjudicación, ya que posteriormente el Instituto de la Vivienda realizará un cruce de datos y se abrirá el correspondiente registro de oposición.

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“No podían anotarse personas que no vivieran hace más de 10 años de manera ininterrumpida en Las Flores y también había distintos criterios vinculados a discapacidad, adultos mayores, empleados municipales y familias sin acceso a vivienda”, detalló.

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Durante la entrevista, Basile también puso en valor el trabajo cotidiano de la Secretaría de Desarrollo Humano y de las distintas áreas municipales vinculadas a la asistencia social, salud mental, discapacidad, niñez y acompañamiento comunitario.

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“Tratamos de dar respuestas con responsabilidad y coherencia. Hay cosas que están a nuestro alcance y otras que nos exceden, pero siempre buscamos acompañar a quienes más lo necesitan”, afirmó.

La funcionaria también se refirió a la compleja situación social y económica actual, señalando que muchas demandas crecieron a partir de los recortes nacionales en distintas áreas sensibles como discapacidad, salud y programas sociales.

“Hoy tenemos más necesidades y menos recursos. Aun así, seguimos gestionando, acompañando y tratando de dar respuestas”, sostuvo.

En otro tramo de la charla, Basile y Castro celebraron la reciente inauguración del Aula Tecnológica en el Centro de Promoción Comunitaria “Ositos Cariñosos”, una obra surgida a partir de un proyecto impulsado por jóvenes del barrio.

“Nos importa dejar marcas positivas y construir desde el compromiso colectivo”, concluyó la secretaria.

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