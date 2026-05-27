Las Flores
Mariangeles Basile: “Trabajamos para dar respuestas en un contexto social cada vez más difícil”
La secretaria de Desarrollo Humano, María Ángeles Basile, brindó detalles sobre el mecanismo que se utilizará para el sorteo de las viviendas en Las Flores. Destacó el trabajo territorial realizado por el equipo técnico y aseguró que el proceso será “transparente, público y con control del Instituto de la Vivienda”.
En una extensa entrevista brindada en el programa “La Mañana + Vos” de Urbana FM 92.7, la secretaria de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Las Flores, María Ángeles Basile, junto a Silvina Castro, repasó el trabajo que viene realizando el área, hizo referencia al próximo sorteo de las más de 100 viviendas y destacó el fuerte compromiso social del equipo municipal.
Basile remarcó que el proceso de adjudicación de las viviendas se llevará adelante con “total transparencia” y explicó que el sorteo público se realizará el próximo 4 de junio en el Salón Rojo Municipal, con transmisión en vivo y la participación de autoridades del Instituto de la Vivienda bonaerense.
“Van a venir representantes del Instituto de la Vivienda y el sorteo será público. Se va a invitar a todos los medios y concejales para que todo sea claro y transparente”, señaló.
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Según indicó, alrededor de 1.200 a 1.300 familias se inscribieron para acceder a las viviendas y el trabajo previo demandó meses de relevamientos, visitas domiciliarias y análisis de cada situación particular.
En ese sentido, destacó especialmente el rol de las trabajadoras sociales y de todo el equipo técnico que recorrió los barrios y mantuvo contacto permanente con los vecinos. “Las chicas han hecho un trabajo impecable, con muchísima responsabilidad. Se llamó a cada familia, se hicieron visitas y se notificó a quienes debían acercar documentación”, expresó.
Además, aclaró que la instancia del 4 de junio corresponde a una preadjudicación, ya que posteriormente el Instituto de la Vivienda realizará un cruce de datos y se abrirá el correspondiente registro de oposición.
“No podían anotarse personas que no vivieran hace más de 10 años de manera ininterrumpida en Las Flores y también había distintos criterios vinculados a discapacidad, adultos mayores, empleados municipales y familias sin acceso a vivienda”, detalló.
Durante la entrevista, Basile también puso en valor el trabajo cotidiano de la Secretaría de Desarrollo Humano y de las distintas áreas municipales vinculadas a la asistencia social, salud mental, discapacidad, niñez y acompañamiento comunitario.
“Tratamos de dar respuestas con responsabilidad y coherencia. Hay cosas que están a nuestro alcance y otras que nos exceden, pero siempre buscamos acompañar a quienes más lo necesitan”, afirmó.
La funcionaria también se refirió a la compleja situación social y económica actual, señalando que muchas demandas crecieron a partir de los recortes nacionales en distintas áreas sensibles como discapacidad, salud y programas sociales.
“Hoy tenemos más necesidades y menos recursos. Aun así, seguimos gestionando, acompañando y tratando de dar respuestas”, sostuvo.
En otro tramo de la charla, Basile y Castro celebraron la reciente inauguración del Aula Tecnológica en el Centro de Promoción Comunitaria “Ositos Cariñosos”, una obra surgida a partir de un proyecto impulsado por jóvenes del barrio.
“Nos importa dejar marcas positivas y construir desde el compromiso colectivo”, concluyó la secretaria.
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