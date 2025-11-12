Connect with us
Las Flores

Los Centros Comunitarios celebran su cierre de año con un gran acto en el Teatro Español

La Secretaría de Desarrollo Humano, a través de la Dirección de Promoción Comunitaria, invita al Acto de Cierre de Año de los Centros de Promoción Comunitaria.

El encuentro se llevará a cabo en el Teatro Español, donde los Centros Este, Sur, Oeste, Norte, Ositos Cariñosos, Los Manzanares y Pardo serán protagonistas de una jornada especial para compartir música, bailes y recuerdos de todo lo vivido durante este 2025 en cada institución.

Niños, jóvenes, docentes y familias se preparan para disfrutar de un evento lleno de alegría, color y emoción, que tendrá lugar este viernes 14 de noviembre a las 19 horas.

