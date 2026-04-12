Rápida intervención de bomberos evitó mayores consecuencias tras el incendio de un auto en la bajada a Rosas

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Este domingo alrededor de las 11 de la mañana, una dotación de Bomberos Voluntarios fue alertada mediante sirena pública por el incendio de un automóvil en la bajada conocida como “Rosas”, ubicada frente a la estación de servicio Puma.

Al lugar acudieron rápidamente los servidores públicos junto a personal del Comando de Prevención Rural (C.P.R.) local, quienes trabajaron de manera coordinada para controlar la situación.

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Según las primeras informaciones, el foco ígneo se habría originado por un desperfecto mecánico en la parte delantera del vehículo. Las llamas avanzaron con rapidez, afectando gran parte del rodado y provocando daños de consideración. Afortunadamente, no se registraron personas heridas, destacándose la pronta intervención de los equipos de emergencia que evitaron consecuencias mayores.

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