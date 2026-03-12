Millonario robo: importante operativo del C.P.R permitió recuperar 58 vacunos robados de un campo de nuestra localidad

El Comando de Prevención Rural (C.P.R.) de Las Flores informó sobre el esclarecimiento de un importante hecho de abigeato agravado, que permitió recuperar la totalidad de los animales sustraídos a un productor rural del partido de Las Flores.

La investigación se inició el viernes 6 de marzo de 2026, cuando un productor agropecuario denunció en la sede local del C.P.R. el faltante de 58 animales vacunos de distintas categorías —40 vacas, 16 terneros y 2 toros— de un establecimiento ubicado en la zona rural conocida como “Pago de Oro”.

En el lugar, los investigadores constataron rastros de vehículos y una “manga casera” armada para facilitar la carga del ganado, lo que evidenciaba una maniobra planificada para concretar el robo. Además, vecinos del sector habían advertido días antes a las autoridades sobre movimientos sospechosos de camiones y una camioneta cargando animales en el predio.

A partir de la denuncia, personal del Grupo Táctico Operativo (G.T.O.) del C.P.R. Las Flores inició una intensa investigación bajo la intervención de la U.F.I. N° 11 del Departamento Judicial de Azul. Las tareas incluyeron toma de testimonios, análisis de cámaras de seguridad y seguimiento de vehículos a través de los centros de monitoreo de Las Flores, San Miguel del Monte, Navarro y Mercedes.

De acuerdo a la investigación, el hecho se habría concretado durante la madrugada del miércoles 4 de marzo, utilizando tres vehículos:

una camioneta Volkswagen Amarok blanca radicada en Mercedes,

radicada en Mercedes, un camión Mercedes Benz 1517 con cabina azul y caja roja y blanca, también de Mercedes,

con cabina azul y caja roja y blanca, también de Mercedes, y un camión Mercedes Benz Axor 2036 con jaula blanca, proveniente de Gualeguay, Entre Ríos.

Con las pruebas reunidas, el Juzgado de Garantías N° 1 de Azul ordenó este 11 de marzo múltiples allanamientos en las ciudades de Mercedes y Marcos Paz.

Como resultado de los operativos, los investigadores lograron recuperar la totalidad de los 58 vacunos, que fueron hallados en un establecimiento rural ubicado entre Mercedes y Navarro, siendo posteriormente restituidos a su propietario.

Durante los procedimientos también se procedió al secuestro de la camioneta Amarok, el camión Mercedes Benz 1517, teléfonos celulares y un revólver calibre .38 con municiones, además de la identificación de los conductores de los vehículos, quienes quedaron a disposición de la Justicia.

La causa, caratulada “Abigeato”, continúa su curso bajo la supervisión del Dr. Peiretti y el Dr. Barberena, aguardándose nuevas medidas judiciales en el marco de este millonario robo rural que fue esclarecido tras una intensa investigación del C.P.R.