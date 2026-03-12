Las Flores
Millonario robo: importante operativo del C.P.R permitió recuperar 58 vacunos robados de un campo de nuestra localidad
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
El Comando de Prevención Rural (C.P.R.) de Las Flores informó sobre el esclarecimiento de un importante hecho de abigeato agravado, que permitió recuperar la totalidad de los animales sustraídos a un productor rural del partido de Las Flores.
La investigación se inició el viernes 6 de marzo de 2026, cuando un productor agropecuario denunció en la sede local del C.P.R. el faltante de 58 animales vacunos de distintas categorías —40 vacas, 16 terneros y 2 toros— de un establecimiento ubicado en la zona rural conocida como “Pago de Oro”.
En el lugar, los investigadores constataron rastros de vehículos y una “manga casera” armada para facilitar la carga del ganado, lo que evidenciaba una maniobra planificada para concretar el robo. Además, vecinos del sector habían advertido días antes a las autoridades sobre movimientos sospechosos de camiones y una camioneta cargando animales en el predio.
Ruta Nacional N° 3: incendio de camión en cercanías a Pardo terminó con pérdidas totales
A partir de la denuncia, personal del Grupo Táctico Operativo (G.T.O.) del C.P.R. Las Flores inició una intensa investigación bajo la intervención de la U.F.I. N° 11 del Departamento Judicial de Azul. Las tareas incluyeron toma de testimonios, análisis de cámaras de seguridad y seguimiento de vehículos a través de los centros de monitoreo de Las Flores, San Miguel del Monte, Navarro y Mercedes.
De acuerdo a la investigación, el hecho se habría concretado durante la madrugada del miércoles 4 de marzo, utilizando tres vehículos:
- una camioneta Volkswagen Amarok blanca radicada en Mercedes,
- un camión Mercedes Benz 1517 con cabina azul y caja roja y blanca, también de Mercedes,
- y un camión Mercedes Benz Axor 2036 con jaula blanca, proveniente de Gualeguay, Entre Ríos.
Con las pruebas reunidas, el Juzgado de Garantías N° 1 de Azul ordenó este 11 de marzo múltiples allanamientos en las ciudades de Mercedes y Marcos Paz.
Como resultado de los operativos, los investigadores lograron recuperar la totalidad de los 58 vacunos, que fueron hallados en un establecimiento rural ubicado entre Mercedes y Navarro, siendo posteriormente restituidos a su propietario.
Durante los procedimientos también se procedió al secuestro de la camioneta Amarok, el camión Mercedes Benz 1517, teléfonos celulares y un revólver calibre .38 con municiones, además de la identificación de los conductores de los vehículos, quienes quedaron a disposición de la Justicia.
La causa, caratulada “Abigeato”, continúa su curso bajo la supervisión del Dr. Peiretti y el Dr. Barberena, aguardándose nuevas medidas judiciales en el marco de este millonario robo rural que fue esclarecido tras una intensa investigación del C.P.R.
Apertura de sesiones: Blanstein llamó a la unidad para afrontar un año económico complejo y proyectar el desarrollo de Las Flores
Walter Crucce fue elegido presidente de AMBAPA y proyecta una nueva etapa para el boxeo
¿Cuáles son los pilares del presupuesto y la emergencia económica 2026?
Millonario robo: importante operativo del C.P.R permitió recuperar 58 vacunos robados de un campo de nuestra localidad
Las Flores lanza «Carmen»: el nuevo chatbot municipal para atención ciudadana las 24 horas
tendencia
-
Policialeshace 10 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 7 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras