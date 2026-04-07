Las Flores
Allanamiento por drogas en Las Flores: Policía Comunal y GAD secuestraron cocaína y celulares
En horas de la mañana de este martes, se llevó adelante un allanamiento en una vivienda en la ciudad de Las Flores, en el marco de una causa por infracción a la Ley 23.737 vinculada a la comercialización de estupefacientes.
El procedimiento fue ordenado por la Unidad Funcional de Instrucción N° 22, a cargo del Dr. Peiretti, y ejecutado de manera conjunta entre el Gabinete Técnico Operativo de la Estación de Policía Comunal local y el Grupo GAD de General Alvear.
Durante el operativo, se logró el secuestro de teléfonos celulares, sustancia pulverulenta blanca que arrojó resultado positivo para clorhidrato de cocaína —la cual se encontraba fraccionada en pequeñas dosis— y distintos elementos de corte de interés para la investigación.
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Por el hecho, el investigado fue notificado de la causa y se cumplimentaron los recaudos legales en libertad, quedando a la espera de nuevas directivas y pericias por parte de la fiscalía interviniente.
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