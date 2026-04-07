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Allanamiento por drogas en Las Flores: Policía Comunal y GAD secuestraron cocaína y celulares

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Allanamiento por drogas en Las Flores: Policía Comunal y GAD secuestraron cocaína y celulares

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En horas de la mañana de este martes, se llevó adelante un allanamiento en una vivienda en la ciudad de Las Flores, en el marco de una causa por infracción a la Ley 23.737 vinculada a la comercialización de estupefacientes.

El procedimiento fue ordenado por la Unidad Funcional de Instrucción N° 22, a cargo del Dr. Peiretti, y ejecutado de manera conjunta entre el Gabinete Técnico Operativo de la Estación de Policía Comunal local y el Grupo GAD de General Alvear.

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Durante el operativo, se logró el secuestro de teléfonos celulares, sustancia pulverulenta blanca que arrojó resultado positivo para clorhidrato de cocaína —la cual se encontraba fraccionada en pequeñas dosis— y distintos elementos de corte de interés para la investigación.

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Por el hecho, el investigado fue notificado de la causa y se cumplimentaron los recaudos legales en libertad, quedando a la espera de nuevas directivas y pericias por parte de la fiscalía interviniente.

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