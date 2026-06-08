Las Flores
En una encuesta a nivel local predominó el apoyo para que la Zona Fría se mantenga en Las Flores
Tras la media sanción en la Cámara de Diputados al proyecto que busca recortar los subsidios al gas en las zonas frías del país, Noticias Las Flores realizó una encuesta en su página de Facebook para conocer la opinión de los vecinos de Las Flores. El resultado fue contundente: el 90% se manifestó en contra de la eliminación de la zona fría, mientras que solo el 10% se expresó a favor.
La consulta se realizó en el marco del debate nacional que generó la iniciativa impulsada por el gobierno de Javier Milei, que propone la «focalización» del gasto en subsidios energéticos como parte de su política de equilibrio fiscal. La medida, que ya obtuvo media sanción en Diputados, eliminaría los beneficios tarifarios que hoy tienen las provincias y localidades incluidas en el régimen de zona fría, entre las que se encuentra Las Flores.
Para los vecinos consultados, la preocupación es concreta y directa: una suba en las tarifas del gas golpearía con dureza el bolsillo de la clase media y complicaría además la actividad productiva de la ciudad, especialmente en los meses de mayor consumo invernal. La zona fría no es un privilegio sino una compensación histórica por las condiciones climáticas de la región, argumentan quienes se oponen al recorte.
Extienden la bonificación del 25% extra en las tarifas de gas a hogares que mantienen los subsidios
Desde el gobierno nacional, en cambio, la medida se defiende como parte de un esquema de racionalización del gasto público orientado a sostener el superávit fiscal, priorizando los subsidios hacia los sectores de menores recursos.
El resultado del sondeo de Noticias Las Flores se suma a la preocupación que ya expresaron intendentes, cámaras empresariales y organizaciones sociales de distintos puntos del interior bonaerense, donde la eliminación de la zona fría tendría un impacto directo y significativo en la economía familiar y regional.
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