La Plata
Presentan en el Senado bonaerense una ley para impulsar el turismo gastronómico en los 135 municipios
La iniciativa de la senadora Fernanda Raverta propone crear rutas culinarias, un sello de calidad para productos regionales y un plan estratégico para potenciar las escapadas de fin de semana.
La senadora bonaerense de Fuerza Patria, Fernanda Raverta, presentó un proyecto de ley en la Legislatura provincial para crear un régimen de fomento, promoción y preservación del turismo gastronómico, con el objetivo de fortalecer las economías locales y posicionar a la provincia de Buenos Aires como una referencia nacional en materia culinaria.
La iniciativa apunta a aprovechar el potencial productivo, cultural y turístico de los 135 municipios bonaerenses mediante la creación de rutas gastronómicas, programas de promoción y herramientas de financiamiento para emprendimientos vinculados al sector.
Según el proyecto, el turismo gastronómico será entendido como toda actividad turística motivada por el interés en conocer, disfrutar y consumir el patrimonio culinario material e inmaterial de cada región. La definición incluye no sólo restaurantes y platos típicos, sino también ferias, festivales, mercados, rutas productivas y experiencias culturales relacionadas con la cocina local.
Uno de los aspectos centrales de la propuesta es la creación del sello de calidad «Gastronomía Bonaerense», una distinción que otorgaría la autoridad de aplicación a establecimientos y productos que representen la identidad culinaria provincial.
La Subsecretaría de Turismo sería la encargada de definir los requisitos y procedimientos para acceder a esta certificación, que además permitiría a los establecimientos formar parte de espacios promocionales dentro de los canales oficiales de turismo de la Provincia.
Rutas gastronómicas y promoción de las economías regionales
El proyecto también prevé la conformación de un Registro de Rutas Gastronómicas, elaborado en conjunto con municipios, cámaras empresarias, asociaciones gastronómicas y entidades turísticas.
La idea es desarrollar circuitos que integren productos regionales, fiestas populares, corredores gastronómicos y actividades culturales propias de cada distrito, promoviendo así el turismo interno y las economías regionales.
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