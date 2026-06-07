Presentan en el Senado bonaerense una ley para impulsar el turismo gastronómico en los 135 municipios

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La senadora bonaerense de Fuerza Patria, Fernanda Raverta, presentó un proyecto de ley en la Legislatura provincial para crear un régimen de fomento, promoción y preservación del turismo gastronómico, con el objetivo de fortalecer las economías locales y posicionar a la provincia de Buenos Aires como una referencia nacional en materia culinaria.

La iniciativa apunta a aprovechar el potencial productivo, cultural y turístico de los 135 municipios bonaerenses mediante la creación de rutas gastronómicas, programas de promoción y herramientas de financiamiento para emprendimientos vinculados al sector.

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Según el proyecto, el turismo gastronómico será entendido como toda actividad turística motivada por el interés en conocer, disfrutar y consumir el patrimonio culinario material e inmaterial de cada región. La definición incluye no sólo restaurantes y platos típicos, sino también ferias, festivales, mercados, rutas productivas y experiencias culturales relacionadas con la cocina local.

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Uno de los aspectos centrales de la propuesta es la creación del sello de calidad «Gastronomía Bonaerense», una distinción que otorgaría la autoridad de aplicación a establecimientos y productos que representen la identidad culinaria provincial.

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La Subsecretaría de Turismo sería la encargada de definir los requisitos y procedimientos para acceder a esta certificación, que además permitiría a los establecimientos formar parte de espacios promocionales dentro de los canales oficiales de turismo de la Provincia.

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Rutas gastronómicas y promoción de las economías regionales

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El proyecto también prevé la conformación de un Registro de Rutas Gastronómicas, elaborado en conjunto con municipios, cámaras empresarias, asociaciones gastronómicas y entidades turísticas.

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La idea es desarrollar circuitos que integren productos regionales, fiestas populares, corredores gastronómicos y actividades culturales propias de cada distrito, promoviendo así el turismo interno y las economías regionales.

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