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Estafa: Vecino de Las Flores perdió casi 2 millones de pesos tras contactar a alguien que se hacía pasar por «El Taca», conocido autopartista de Tandil

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Estafa: Vecino de Las Flores perdió casi 2 millones de pesos tras contactar a alguien que se hacía pasar por «El Taca», conocido autopartista de Tandil

Buscaba repuestos para su auto y cayó en manos del estafador.
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Un vecino de Las Flores fue víctima de una estafa de casi 2 millones de pesos luego de contactar a una persona que se hacía pasar por «El Taca», un reconocido autopartista de la ciudad de Tandil. El damnificado buscaba repuestos para reparar su vehículo y terminó en manos de un delincuente que utilizó la identidad del comerciante tandilense para generar confianza y consumar el engaño.

El vecino florense tomó contacto con el supuesto vendedor a través de WhatsApp, donde el estafador se presentaba como el legítimo titular del negocio, utilizando el nombre y la reputación de «El Taca» para aparentar seriedad y trayectoria en el rubro. Una vez ganada la confianza de la víctima, le solicitó transferencias de dinero a cambio de los repuestos, que nunca llegaron.

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El monto total estafado asciende a casi 2 millones de pesos. Se realizó la denuncia policial correspondiente para intentar identificar al autor del delito.

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Este caso se suma a una modalidad de estafa virtual que viene creciendo en todo el país y que apunta especialmente a personas que buscan repuestos o servicios a través de internet. Los delincuentes crean perfiles falsos o clonan cuentas de comercios reales para engañar a compradores desprevenidos.

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Desde este medio recomendamos a los vecinos extremar los cuidados al momento de realizar compras o contratar servicios a través de redes sociales: verificar siempre la identidad del vendedor por vías oficiales, desconfiar de precios muy convenientes y evitar realizar transferencias sin antes corroborar la legitimidad del negocio.

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