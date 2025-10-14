Investigación por estafa: DDI Las Flores allanó una vivienda en San Isidro tras la denuncia de un comerciante florense

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

Según fuentes Judiciales la Sub Delegación Departamental de Investigaciones en Función Judicial Las Flores, llevo a cabo Orden de Allanamiento, Registro y Secuestro, en el marco de Proceso Penal caratulado “ESTAFA”, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción Nro. 09 a cargo de Dr. Laura Margaretic y Ayudantía Fiscal de las Flores a cargo del Dr. Pablo Iparraguirre del Departamento Judicial de Azul.

Debido a denuncia recepcionada en sede de Sub DDI el día 04 de Abril del cte. donde un ciudadano expone, que resulta ser dueño de local comercial el cual se dedica a la venta de repuestos de automotores sito en Av. San Martin Nº 400 de este medio, el motivo de su denuncia se debido a que en reiteradas oportunidades se hacen presente en su local o llaman por teléfono al número fijo del mismo, clientes que refieren haber hecho compras a través de su página de la red social Facebook, y el mismo refiere que su local no posee perfil de Facebook, por lo cual realiza búsqueda en la mencionada red social y encuentra una página que usa nombre e imagen de su local con el fin de estafar ciudadanos. Por lo que de manera inmediata efectivos policiales de la SUB DDI LOCAL se abocaron a la investigación del ilícito, realizando amplias tareas de campo, análisis fílmicos de cámaras municipales y privadas, recepción de testimonios, coordinadas por la Fiscalía Actuante logrando la correcta individualización un masculino oriundo de la localidad de Martínez partido de San Isidro que tuvo participación en el hecho delictivo, el cual conducía un vehículo marca Toyota modelo Etios .

Por lo que el Juzgado de Garantías Nro. 03 a cargo del Dr. Suarez Juan José del Departamento Judicial de Azul otorgó una Orden de Allanamiento, Registro, Secuestro y requisa personal para una vivienda de la localidad antes mencionada, lugar de residencia del sindicado, del cuales no se puede brindar datos personales debido al estado en que se encuentra la presente investigación. Siendo cumplimentada dicha orden Judicial en horas de la mañana del día de la fecha por personal de Sub DDI Las Flores, arrojando resultado positivo ya que se procedió al secuestro de 4 celulares, un vehículo marca Totoya Etios de color blanco, un par de zapatillas y diferentes prendas de vestir, elementos estos de interés para la prosecución de la presente investigación, los cuales serán puestos a disposición de fiscalía interviniente.-