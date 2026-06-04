Connect with us
EN VIVO - URBANA FM ⭐ MEMBRESIA
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

Tras más de 70 años de historia y trayectoria en la reconstrucción de neumáticos, Andersen cerró un sector de producción y despidió a cuatro trabajadores

Publicidad

Las Flores

Tras más de 70 años de historia y trayectoria en la reconstrucción de neumáticos, Andersen cerró un sector de producción y despidió a cuatro trabajadores

Una noticia de fuerte impacto en el ámbito laboral local se conoció en las últimas horas: la empresa Andersen S.A.C.I., reconocida por su extensa trayectoria en la reconstrucción de neumáticos, cerró un sector de producción y desvinculó a cuatro trabajadores.
Publicidad
Escuchar · 1 min

0
Compartir
ANDERSEN (1)
Publicidad

La medida fue comunicada mediante cartas documento enviadas al personal afectado, poniendo fin a las tareas que se desarrollaban en esa área de la firma.

Con más de 70 años de historia en la actividad, Andersen se ha consolidado como una de las empresas más representativas del rubro, por lo que la decisión genera preocupación en torno al contexto productivo y laboral.

Publicidad

Si bien la empresa continúa desarrollando otras actividades, el cierre de este sector productivo implica la pérdida de puestos de trabajo y marca el final de una etapa dentro de una firma que forma parte de la historia industrial de Las Flores. La situación ha despertado inquietud entre trabajadores y vecinos, especialmente por el impacto que tiene cada fuente laboral en la economía de las familias florenses.

AndersenTe puede interesar:

Impacto en Las Flores tras el cierre de FATE: más de diez despidos en una fábrica local

Publicidad

Publicidad

¿Te gustó esta nota?

Seguí el canal de WhatsApp de Noticias Las Flores y enterate primero.

Publicidad
Publicidad
Google Noticias Seguinos en Google Noticias
Temas:
Foto del avatar

Portal de noticias de la Las Flores. Toda la información actualizada las 24 horas

tendencia

Noticias Las Flores: Inscripto en la Dirección Nacional del Derecho de Autor - Expediente Nº 5182965 Director propietario: Barlatay Juan Maria Domicilio Legal: Av. Brasil 646 - Capital Federal - 1154 - Buenos Aires - Argentina Email: prensa@noticiaslasflores.com.ar Fundación: 11 de Septiembre 2010 - Año: XIV Copyright © 2010-2025 Noticias Las Flores.

FM 92.7 · Urbana Las Flores EN VIVO
Urbana FM 92.7
Urbana FM 92.7 📍 Las Flores, Buenos Aires
Tocá play para escuchar en vivo
📲 App Android
📰 Seguir canal de noticias