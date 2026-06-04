Tras más de 70 años de historia y trayectoria en la reconstrucción de neumáticos, Andersen cerró un sector de producción y despidió a cuatro trabajadores

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La medida fue comunicada mediante cartas documento enviadas al personal afectado, poniendo fin a las tareas que se desarrollaban en esa área de la firma.

Con más de 70 años de historia en la actividad, Andersen se ha consolidado como una de las empresas más representativas del rubro, por lo que la decisión genera preocupación en torno al contexto productivo y laboral.

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Si bien la empresa continúa desarrollando otras actividades, el cierre de este sector productivo implica la pérdida de puestos de trabajo y marca el final de una etapa dentro de una firma que forma parte de la historia industrial de Las Flores. La situación ha despertado inquietud entre trabajadores y vecinos, especialmente por el impacto que tiene cada fuente laboral en la economía de las familias florenses.

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