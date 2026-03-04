Impacto en Las Flores tras el cierre de FATE: más de diez despidos en una fábrica local

En las últimas horas se confirmó que una fábrica local, que realizaba trabajos y proveía servicios para la firma nacional, debió despedir a más de diez trabajadores como consecuencia de la paralización de la actividad vinculada a la empresa.

Según pudo saberse, en estos días los empleados comenzaron a recibir los correspondientes telegramas de despido, generando preocupación tanto en las familias afectadas como en el sector productivo de la ciudad. La empresa florense mantenía una relación comercial sostenida con FATE, por lo que el cese de operaciones impactó de lleno en su estructura laboral.

El efecto en cadena vuelve a poner en evidencia la delicada situación que atraviesa el sector industrial, especialmente aquellas pequeñas y medianas empresas que dependen de contratos o trabajos tercerizados con grandes compañías. En este caso, la caída de la demanda y la interrupción de la producción derivaron en una reducción inmediata del plantel.

Desde el entorno de los trabajadores se expresó incertidumbre sobre el futuro laboral, en un contexto económico complejo y con escasas oportunidades de reubicación en el corto plazo.

El caso refleja cómo decisiones empresariales de alcance nacional terminan repercutiendo directamente en economías locales como la de Las Flores, donde cada puesto de trabajo perdido tiene un fuerte impacto social.