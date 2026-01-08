La Plata
Lamb Weston cierra su planta de Munro y despide a 100 personas
La fabricante de papas fritas congeladas solo se quedará con la nueva planta ubicada en Mar del Plata. Sigue la ola de despidos.
La postal vuelve a repetirse. Empresa que cierra, y decenas de familias que quedan en la calle. Esta vez se trata de la fabricante de papas congeladas estadounidense Lamb Weston, quien bajó las persianas de la planta ubicada en la localidad bonaerense de Munro, en Vicente López, y despedirá a unas 100 personas.
La noticia que se vincula a otras empresas que en las últimas horas avanzaron con cesantías, y más allá del cierre de esta planta, la compañía informó que se quedará con la que montó hace pocos meses en el Parque Industrial de Mar del Plata con una inversión de US$ 320 millones.
«Lamb Weston cerrará la planta de Munro, Argentina, y consolidará la producción para América Latina en su moderna planta de Mar del Plata», informó la empresa en un comunicado. La sede regional de la compañía está en Buenos Aires.
«El cierre de Munro refleja la estrategia en curso para mejorar la rentabilidad y la eficiencia operativa y del capital en toda la red global de manufactura», agregó la firma con sede en Idaho.
Tres Arroyos llora la pérdida de dos gigantes: Anselmo y Mustad cierran y dejan 210 familias a la deriva
“Gestionar eficazmente los costos a lo largo de nuestra cadena de suministro es fundamental para generar valor para los clientes, al tiempo que nos permite priorizar inversiones que modernicen los activos físicos y mantengan las operaciones eficientes, resilientes y preparadas para el crecimiento futuro”, señaló la directora de la cadena de suministro, Sylvia Wilks, en el comunicado.
«Aproximadamente 100 empleados afectados por el cierre de Munro recibirán paquetes de indemnización de acuerdo con los requisitos y regulaciones locales.», confirmó la compañía, que provee papas congeladas para restaurantes y comercios.
Ubicada dentro del Polo Industrial de Mar del Plata, la planta tiene 40.000 metros cuadrados y capacidad para producir 360 toneladas, dependiendo también de la variedad del producto. Opera en tres turnos, las 24 horas, y genera 250 empleos directos, incluyendo puestos administrativos, técnicos, ingenieros y operarios.
«Se espera que este proyecto genere aproximadamente 3.000 empleos indirectos», precisaron a principios de 2025 desde la compañía, que opera en más de 100 países y cotiza en bolsa.
Fuente: Agencia DIB
