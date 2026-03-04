Connect with us
Por la caída del consumo y el avance de las importaciones, cerró el Frigorífico San Roque en Morón y 140 trabajadores quedaron sin empleo

Capital Federal

Por la caída en el consumo y las importaciones, la empresa San Roque, de Morón, bajó sus persianas. Los empleados serán indemnizados
Por la caída en el consumo y el crecimiento de las importaciones, el frigorífico San Roque, ubicado en la localidad bonaerense de Morón, cerró de manera definitiva su planta productiva. Este golpe a un sector que viene en alerta desde hace tiempo, dejó a 140 trabajadores despedidos.

Los empleados comenzaron a recibir los telegramas de despido en los últimos días y pese a la intervención del Ministerio de Trabajo para intentar amortiguar el impacto social, la empresa confirmó su cierre y que avanzará con las indemnizaciones de los operarios.

En la comunicación enviada al personal, San Roque argumentó que la decisión responde a “cambios drásticos en las condiciones económicas del país” y a la “indiscriminada apertura comercial que conlleva a la importación de carnes sin ningún tipo de control”, lo que, según señaló, alteró las reglas comerciales y provocó una drástica baja del consumo.

El de San Roque no es un caso aislado. En enero, el frigorífico General Pico, creador de las reconocidas hamburguesas Paty, despidió a casi 200 trabajadores sin pago de indemnización. Pero también los frigoríficos Euro, Visom y HV reportaron problemas en sus cuentas.

En la Argentina existen 359 frigoríficos y matarifes faenadores que en 2025 procesaron 11,39 millones de cabezas. Los problemas se producen en un escenario en el que, además de la dinámica exportadora, crecieron con fuerza las importaciones.

Fuente: Agencia DIB

