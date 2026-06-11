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El sábado se realizará un importante operativo de limpieza en un sector comprendido por cuatro avenidas

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El sábado se realizará un importante operativo de limpieza en un sector comprendido por cuatro avenidas

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La Subsecretaría de Equipamiento y Operaciones, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas, informó que este sábado 13 de junio se llevará adelante un Operativo Especial de Limpieza en un importante sector de la ciudad.

Las tareas se desarrollarán en la zona comprendida por las avenidas Vidal, Cruz Marqués e Independencia, junto a la Colectora Jorge Newbery, con el objetivo de mejorar las condiciones de limpieza y mantenimiento de los espacios públicos.

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Desde el área municipal se indicó que durante la jornada se realizará la recolección de ramas, restos de poda, pasto y hojas. Asimismo, se aclaró que no se retirarán residuos domiciliarios de gran tamaño, como muebles, colchones u otros elementos similares.

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El operativo comenzará a las 7 de la mañana y se extenderá hasta las 13 horas, por lo que se solicita a los vecinos de los sectores alcanzados colaborar depositando los materiales permitidos con anticipación para facilitar las tareas de los equipos municipales. Las autoridades recordaron la importancia de respetar las indicaciones establecidas para garantizar el correcto desarrollo del operativo y optimizar los trabajos de limpieza en la ciudad.

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