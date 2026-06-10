Llega el frío a Las Flores: el fin de semana largo tendrá temperaturas bajo cero, posibles heladas y el esperado regreso del sol

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De acuerdo al pronóstico, el sábado se presentará con una temperatura mínima de 3°C y una máxima de apenas 10°C, en una jornada fresca y con escaso ascenso térmico durante la tarde.

El domingo será el día más frío del período, con una mínima de -1°C y una máxima de 12°C. Las condiciones podrían favorecer la formación de heladas durante las primeras horas de la mañana, especialmente en zonas rurales.

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A partir del lunes comenzará una leve recuperación térmica. Para esa jornada se prevé una mínima de 2°C y una máxima de 15°C, valores que se mantendrán también durante el martes.

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De esta manera, el fin de semana largo llegará con mañanas muy frías y tardes frescas, pero con una buena noticia para quienes esperan actividades al aire libre: el sol volverá a hacerse presente luego de varios días de tiempo gris y húmedo.

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