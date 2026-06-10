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Llega el frío a Las Flores: el fin de semana largo tendrá temperaturas bajo cero, posibles heladas y el esperado regreso del sol

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Llega el frío a Las Flores: el fin de semana largo tendrá temperaturas bajo cero, posibles heladas y el esperado regreso del sol

Tras varios días con condiciones inestables, el próximo fin de semana largo estará marcado por el regreso del sol, aunque acompañado por un importante descenso de las temperaturas que hará sentir con fuerza el invierno en la ciudad.
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De acuerdo al pronóstico, el sábado se presentará con una temperatura mínima de 3°C y una máxima de apenas 10°C, en una jornada fresca y con escaso ascenso térmico durante la tarde.

El domingo será el día más frío del período, con una mínima de -1°C y una máxima de 12°C. Las condiciones podrían favorecer la formación de heladas durante las primeras horas de la mañana, especialmente en zonas rurales.

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A partir del lunes comenzará una leve recuperación térmica. Para esa jornada se prevé una mínima de 2°C y una máxima de 15°C, valores que se mantendrán también durante el martes.

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De esta manera, el fin de semana largo llegará con mañanas muy frías y tardes frescas, pero con una buena noticia para quienes esperan actividades al aire libre: el sol volverá a hacerse presente luego de varios días de tiempo gris y húmedo.

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