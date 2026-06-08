Las Flores
Cinco años construyendo conciencia: vuelve STOP ITS con nuevas acciones impulsadas por estudiantes
La Secretaría de Salud Pública informa que se está poniendo en marcha la 5ª Edición del Concurso STOP ITS 2026, Paremos las Infecciones de Transmisión Sexual.
El proyecto cuenta con el respaldo de Jefatura Distrital de Educación e Inspección de Enseñanza de Nivel Secundario, Técnica y Agraria, Jefatura Regional de DIEGEP, el Centro de Educación Física Nº 6 y Escuelas de Educación Media Secundaria, como así también de la Secretaría de Educación, y el Área de Juventudes de la Municipalidad.
A través del mencionado concurso, que se logra realizar de manera inédita por quinto año consecutivo, se desarrollarán innumerables acciones comunitarias de prevención y promoción de la salud, diseñadas y ejecutadas por los participantes que son alumnos de 4° año de las Escuelas de Nivel Secundario del Partido de Las Flores.
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En las cuatro ediciones anteriores y sin ninguna duda, todas estas acciones han contribuido a generar conciencia social acerca del flagelo de las infecciones de transmisión sexual, como así también de la prevención de embarazos no planificados, y situaciones de abuso y violencia sexual.
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