Argentina venció 2-0 a Honduras y aprobó el primer examen mundialista sin Messi

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La Selección argentina arrancó su cuenta regresiva mundialista con el pie derecho. Este sábado 6 de junio, en el enorme Kyle Field de College Station, Texas, la Albiceleste venció 2-0 a Honduras en el primero de sus dos amistosos de preparación antes del debut oficial en el Mundial 2026. Lionel Messi estuvo en el banco y no sumó minutos, pero el equipo respondió con solvencia y dejó señales alentadoras a diez días del estreno ante Argelia en Kansas City.

Los goles

El primer gol llegó después de una buena jugada colectiva que se construyó de izquierda a derecha, con una intervención clave de Valentín Barco. Luego apareció Giovani Lo Celso, cuyo remate derivó en una infracción dentro del área sobre Nicolás Tagliafico. Lautaro Martínez se hizo cargo del penal y definió fuerte, cruzado y a media altura a los 37 minutos.

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El segundo llegó en el arranque del complemento y fue una joya colectiva. Lautaro Martínez recibió la pelota en el área, cedió de taco a Giuliano Simeone, y el Cholito definió con potencia para establecer el 2-0 definitivo. El gol del debutante mundialista fue una de las postales de la noche.

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Lo que dejó el partido

Scaloni aprovechó el resultado para hacer debutar con la camiseta argentina a cuatro futbolistas: Santiago Beltrán, Nicolás Capaldo, Tomás Aranda y Joaquín Freitas. El técnico usó el amistoso exactamente para lo que estaba pensado: probar variantes, darle rodaje a los que menos minutos tienen y cuidar a los que llegan con molestias físicas.

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La Argentina tampoco contó con Emiliano «Dibu» Martínez, lesionado, y Juan Musso fue titular en el arco. Julián Álvarez también estuvo ausente. Con todas esas ausencias, el equipo igualmente dominó el partido de principio a fin.

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Messi, la gran atracción que no jugó

El capitán se reincorporó recientemente a los trabajos con el grupo y podría tener minutos el martes próximo ante Islandia, en Alabama. Cada vez que las pantallas del estadio lo enfocaron, el público reaccionó con una ovación. La imagen de Messi en el banco, mirando el partido con atención, fue uno de los momentos más comentados de la noche en las redes.

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Lo que viene

El próximo examen es el martes 9 de junio ante Islandia en Alabama, donde Scaloni espera poder contar con más titulares y darle minutos al capitán. Después de eso, el cuenta regresiva se termina: el 16 de junio a las 22 horas Argentina debuta en el Mundial ante Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas City.

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