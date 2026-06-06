Hockey: exhibición total del verde ante Marcos Paz con goleadas en todas las divisiones y una Sub-14 que sigue maravillando

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El Club El Taladro vivió este sábado una jornada inolvidable en la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga Regional de Hockey Cuenca del Salado. En condición de local y ante Marcos Paz, las representantes del “verde” tuvieron una actuación sobresaliente y lograron quedarse con la victoria en todas las categorías, ratificando el gran presente que atraviesa la disciplina.

La Sub-14 volvió a ser una de las grandes protagonistas al imponerse por un contundente 6 a 2. Las dirigidas por Felisa Suárez mostraron nuevamente un hockey dinámico, intensidad en cada sector de la cancha y una gran efectividad ofensiva para sumar un nuevo triunfo que les permite continuar entre los principales animadores del campeonato. Los goles fueron convertidos por Lucia Quejeiro (4), Indiana Barlatay (1) y Juana Villa (1).-

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La alegría continuó con la gran actuación de sexta (Sub-16), que se quedó con una sólida victoria por 7 a 1, demostrando el crecimiento que viene evidenciando fecha tras fecha y reafirmando el trabajo que se realiza desde las divisiones formativas.

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Por su parte, Intermedia también mostró un gran nivel colectivo y logró imponerse por 9 a 0, controlando las acciones del encuentro y construyendo una merecida victoria ante su gente.

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La jornada se cerró de la mejor manera con el triunfo de Primera División, que desplegó un gran rendimiento para superar a Marcos Paz por un contundente 5 a 1, coronando una tarde perfecta para el hockey de El Taladro. Los resultados reflejan el excelente momento que atraviesan los distintos equipos del club, producto del compromiso de las jugadoras, el trabajo de los cuerpos técnicos y el constante crecimiento que viene mostrando la actividad en cada una de sus categorías.

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De esta manera, El Taladro celebró una fecha ideal ante su público, sumando confianza y resultados positivos de cara a la recta final del Torneo Apertura de la Liga Regional de Hockey Cuenca del Salado.

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