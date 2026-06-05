Se vendió Shell en Argentina: las casi 900 estaciones de servicio pasarán a manos de un grupo suizo

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Mercuria Energy Group cerró este jueves 4 de junio la adquisición de Raízen Argentina, la empresa que maneja las 894 estaciones de servicio de Shell en todo el país y la refinería de Dock Sud, y la operación se ejecutó por un monto total de 1.420 millones de dólares. En el país, la empresa es socia de Integra Capital, el grupo inversor que preside José Luis Manzano en la petrolera Phoenix Global Resources que opera en Vaca Muerta y de esta manera, la firma compradora reforzará su presencia en el mercado energético de América Latina.

La petrolera brasileña Raízen utilizará los fondos frescos de la venta para aliviar su abultado pasivo financiero y avanzar en una reestructuración general de sus cuentas. Los directivos de la compañía controlada por Shell y Cosan deberán someter este plan de saneamiento a la homologación de los Tribunales de Brasil, de ahí que el proceso de desinversión en el territorio nacional demandó varios meses de negociaciones confidenciales.

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Además, los nuevos propietarios asumirán la gestión de una fábrica de lubricantes en la Ciudad de Buenos Aires y las terminales de despacho de Arroyo Seco. El paquete transferido abarca también las plantas de abastecimiento aeronáutico ubicadas en los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque, por lo que el traspaso efectivo de las operaciones se concretará en un plazo máximo de 60 tras las autorizaciones de los entes reguladores.

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Cabe resaltar que los automovilistas locales no percibirán modificaciones visuales en las estaciones de servicio durante sus cargas diarias de combustible. La corporación firmó un contrato especial de licencia para conservar la tradicional marca Shell en los carteles y por este motivo, la red comercial mantendrá su fisonomía habitual bajo la nueva conducción privada.

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