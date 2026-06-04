Martín Boggini: «En un país donde el gobierno de Milei no pegó un ladrillo, acá sorteamos 110 viviendas»

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Este jueves a las 14 horas, el municipio de Las Flores realizará el sorteo de preadjudicación de 110 viviendas del plan habitacional provincial. El acto convocará a decenas de familias que esperan acceder a su primera casa propia y marcará una instancia clave en el proceso de asignación de las unidades construidas en el marco del programa impulsado por el gobierno de la provincia de Buenos Aires.

El sorteo se desarrollará de manera pública y con presencia del intendente Fabián Blanstein; autoridades municipales de las distintas áreas intervinientes; también de representantes de la Escribanía General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, con la presencia de la Escribana Andrea Carelli, quienes aguardan el resultado de un proceso que lleva meses de trámites y requisitos. Las 110 viviendas forman parte de un plan de construcción que el gobierno bonaerense viene ejecutando en distintos municipios del interior provincial.

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El secretario de Relaciones Institucionales del municipio, Martín Boggini, anticipó sus palabras para el acto y trazó una comparación con la situación nacional. «En un país donde se cierran fábricas todos los días, se recorta en salud, en educación, en discapacidad; en un país donde el gobierno de Milei no pegó un ladrillo, acá en nuestro pago hoy se sortean 110», afirmó el funcionario.

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Boggini también agradeció a Alberto Gelené, al gobernador Axel Kicillof y al Intendente Fabián Blanzstein «por continuar dejando todo por Las Flores».

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Las familias beneficiadas deberán completar los pasos administrativos correspondientes antes de acceder formalmente a las llaves de sus viviendas. Desde el municipio indicaron que se informará oportunamente sobre los plazos y requisitos para cada adjudicatario.

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El sorteo comienza a las 14 horas. Noticias Las Flores realizará la cobertura en vivo.

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