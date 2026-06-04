ARCA lanzó un plan de pagos de hasta 60 cuotas para regularizar deudas destinado a clínicas y sanatorios

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La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) presentó este jueves un régimen especial de facilidades de pago destinado a clínicas, sanatorios y demás establecimientos de salud con internación, con el objetivo de que puedan regularizar deudas impositivas, aduaneras y de los recursos de la seguridad social.

Así quedó plasmado en la Resolución General 5858/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial con la firma del organismo recaudador, Andrés Vázquez. Allí ARCA advierte que el sector atraviesa una situación económica y financiera que justifica la adopción de herramientas específicas para facilitar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y garantizar la continuidad de la prestación de servicios sanitarios.

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Podrán incorporarse al régimen las obligaciones vencidas y las multas aplicadas hasta el 31 de mayo de 2026, aunque la adhesión no implicará reducción de intereses ni liberación de sanciones.

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El plan permitirá financiar las deudas en hasta 60 cuotas mensuales, iguales y consecutivas, con un pago a cuenta equivalente al 3% del monto consolidado. Además, cada cuota deberá tener un valor mínimo de 50 mil pesos.

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La tasa de financiación será equivalente al 50% de la tasa de interés resarcitorio vigente al 9 de junio de 2026, de acuerdo con lo establecido por el Ministerio de Economía.

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ARCA: qué obligaciones podrán regularizarse

Para acceder al beneficio, los contribuyentes deberán estar incluidos en la nómina que el Ministerio de Salud remitirá a ARCA y contar con la caracterización «481 – Establecimientos de Salud con Internación» dentro del sistema registral del organismo recaudador.

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La resolución excluye del régimen, entre otros conceptos, los aportes y contribuciones destinados a obras sociales, las cuotas de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), los anticipos y pagos a cuenta, determinadas obligaciones vinculadas al IVA y los planes de facilidades de pago que ya se encuentren vigentes.

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Tampoco podrán adherir personas o empresas con condenas firmes por delitos tributarios, aduaneros o vinculados al incumplimiento de obligaciones fiscales y previsionales.

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El acogimiento podrá realizarse entre el 9 de junio y el 30 de septiembre de 2026 a través del servicio «Mis Facilidades» de ARCA.

La norma establece además que los planes caducarán automáticamente cuando se registren dos cuotas impagas, consecutivas o alternadas, o cuando quede sin cancelar la última cuota del acuerdo durante más de 60 días. En esos casos, ARCA quedará habilitada para iniciar acciones judiciales por el cobro de la deuda pendiente.

¿Quiénes pueden adherir?

Establecimientos de salud con internación comprendidos en la Ley 17.132.

Deben estar incluidos en la nómina enviada por el Ministerio de Salud y contar con la caracterización «481 – Establecimientos de Salud con Internación».

¿Qué deudas se pueden incluir?

Obligaciones impositivas.

Recursos de la seguridad social.

Retenciones y percepciones impositivas.

Obligaciones aduaneras.

Multas e intereses vinculados.

¿Hasta cuándo deben estar vencidas?

Obligaciones vencidas y multas aplicadas hasta el 31 de mayo de 2026.

Condiciones del plan

Hasta 60 cuotas mensuales.

Anticipo del 3% de la deuda consolidada.

Tasa de financiación equivalente al 50% de la tasa resarcitoria vigente al 9 de junio de 2026.

Cuota mínima de $50.000.

Sin límite en la cantidad de planes que se pueden presentar.

Plazo de adhesión

Desde el 9 de junio hasta el 30 de septiembre de 2026.

¿Cuándo cae el plan?

Si se dejan de pagar dos cuotas (consecutivas o alternadas) o la última cuota durante más de 60 días.

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