Las Flores
Billeteras virtuales y Monotributo: por qué ARCA mira tus cobros
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
ARCA comenzó a mostrar en su sistema “Nuestra Parte” los ingresos que los contribuyentes reciben a través de billeteras virtuales y plataformas digitales. Esta información se compara con la facturación declarada y se utiliza como referencia para verificar si los montos coinciden.
El inconveniente aparece cuando lo cobrado no coincide con lo facturado. Puede ocurrir que una persona haya emitido comprobantes por un importe, pero que en los registros de ARCA figuren cobros mucho mayores. Esa diferencia puede generar problemas al momento de recategorizarse en el Monotributo.
Para este régimen, no se toman solo las facturas emitidas, sino los ingresos reales obtenidos en los últimos doce meses. Es decir, si hubo una operación y se recibió un pago, ese dinero cuenta, aun cuando no se haya emitido factura.
ARCA simplificó las importaciones personales y compras al exterior
Esto coloca al contribuyente en una situación riesgosa: sabe que cobró, pero no lo declaró; y el organismo fiscal también lo sabe porque recibe información de bancos y billeteras digitales.
Si ARCA detecta que los ingresos son mayores a los informados, puede ajustar la categoría de oficio o incluso excluir del Monotributo. Además, la falta de emisión de comprobantes es una causa prevista en la normativa para aplicar sanciones.
Por eso, cada caso debe revisarse con cuidado. Es fundamental analizar los movimientos reales, compararlos con lo facturado y definir la categoría que corresponde. Ignorar la información que ya muestra ARCA solo aumenta el riesgo de que el problema aparezca más adelante.
Con los controles digitales en aumento, “Nuestra Parte” funciona como una advertencia temprana. La clave está en revisar los datos a tiempo y tomar decisiones antes de que el fisco lo haga por cuenta propia.
Abigeato en predio ferial: interdictan hacienda y restituyen dos vacunos a un vecino de Las Flores
Billeteras virtuales y Monotributo: por qué ARCA mira tus cobros
El Gobierno resolvió un nuevo aumento en las tarifas de luz y gas que entrarán en vigencia a partir del próximo 1° de febrero
Fabián Blanstein: “Entre todos podemos seguir trabajando por una convivencia ciudadana organizada”
Incendio de basura en la Laguna La Blanca: intervino una dotación de Bomberos
tendencia
-
Policialeshace 10 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras