Billeteras virtuales y Monotributo: por qué ARCA mira tus cobros

ARCA comenzó a mostrar en su sistema “Nuestra Parte” los ingresos que los contribuyentes reciben a través de billeteras virtuales y plataformas digitales. Esta información se compara con la facturación declarada y se utiliza como referencia para verificar si los montos coinciden.

El inconveniente aparece cuando lo cobrado no coincide con lo facturado. Puede ocurrir que una persona haya emitido comprobantes por un importe, pero que en los registros de ARCA figuren cobros mucho mayores. Esa diferencia puede generar problemas al momento de recategorizarse en el Monotributo.

Para este régimen, no se toman solo las facturas emitidas, sino los ingresos reales obtenidos en los últimos doce meses. Es decir, si hubo una operación y se recibió un pago, ese dinero cuenta, aun cuando no se haya emitido factura.

Esto coloca al contribuyente en una situación riesgosa: sabe que cobró, pero no lo declaró; y el organismo fiscal también lo sabe porque recibe información de bancos y billeteras digitales.

Si ARCA detecta que los ingresos son mayores a los informados, puede ajustar la categoría de oficio o incluso excluir del Monotributo. Además, la falta de emisión de comprobantes es una causa prevista en la normativa para aplicar sanciones.

Por eso, cada caso debe revisarse con cuidado. Es fundamental analizar los movimientos reales, compararlos con lo facturado y definir la categoría que corresponde. Ignorar la información que ya muestra ARCA solo aumenta el riesgo de que el problema aparezca más adelante.

Con los controles digitales en aumento, “Nuestra Parte” funciona como una advertencia temprana. La clave está en revisar los datos a tiempo y tomar decisiones antes de que el fisco lo haga por cuenta propia.