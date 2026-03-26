Tras el cierre de la oficina en Las Flores, ARCA atiende hoy con un espacio móvil en Plaza Mitre

Luego del cierre definitivo de la oficina de ARCA en la ciudad de Las Flores, el organismo nacional se encuentra brindando atención este miércoles mediante un “Espacio Móvil de Atención” instalado en Plaza Mitre.

El puesto funciona hoy de 9 a 14 horas y permite a los vecinos realizar distintos trámites y consultas vinculadas al organismo sin necesidad de trasladarse a otras localidades.

Entre las gestiones que se pueden realizar en el lugar se encuentran la generación de clave fiscal, su blanqueo o elevación del nivel de seguridad, además del registro de datos biométricos.

Asimismo, el personal presente brinda asistencia y orientación sobre distintos trámites relacionados con el organismo.

La presencia del espacio móvil se da en el contexto del cierre de la oficina local, situación que obligó a muchos contribuyentes de la ciudad a buscar alternativas para realizar gestiones administrativas