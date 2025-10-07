Capital Federal
ARCA amplía opciones de pago: ahora también se pueden abonar impuestos con Ualá
El sistema ARCA, ex AFIP, continúa ampliando sus medios de pago digitales para facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Desde esta semana, Ualá se suma a las billeteras virtuales habilitadas para abonar impuestos, junto con Mercado Pago, MODO, Naranja X, Belo, Fiwind y otras plataformas.
Aunque el uso de billeteras virtuales para pagar tributos no es una novedad, todavía muchos contribuyentes desconocen la amplitud de esta alternativa, que hoy permite cancelar de forma ágil cuotas de Monotributo, Autónomos y cualquier obligación que cuente con un Volante Electrónico de Pago (VEP).
Cómo pagar impuestos con billetera virtual
ARCA lanza un nuevo plan de pago para regularizar deudas vencidas
El contribuyente puede optar por dos modalidades: escaneo de código QR o ingreso manual del CUIT y número de VEP.
1. Pago escaneando código QR
- • Generar el VEP desde la web de ARCA. (Lo realiza el Contador)
- • Seleccionar la opción “Pago con QR”. (Lo realiza el Contador)
- • Abrir la app de la billetera elegida (Mercado Pago, Ualá, MODO, Naranja X, Belo, etc.).
- • Utilizar la función “Escanear código QR” (siempre desde la app, no desde la cámara del celular).
- • Verificar el monto, elegir el medio de pago y confirmar la operación.
2. Pago ingresando CUIT + número de VEP
- • Generar el VEP desde el portal de ARCA. (Lo realiza el Contador)
- • En la app de la billetera, buscar el servicio “ARCA VEP” o “AFIP VEP”.
- • Ingresar el CUIT y el número de VEP.
- • Verificar los datos y confirmar el pago.
Billeteras habilitadas
Pagos con QR:
- • Mercado Pago,
- • E-Pagos,
- • Cuenta DNI,
- • Fiwind, Al2,
- • Belo, PVS y
- • SidomPay.
Pagos con CUIT + VEP:
- • Mercado Pago,
- • Ualá,
- • E-Pagos,
- • Fiwind, Belo,
- • Cresium,
- • Naranja X
- • SidomPay.
Con esta nueva incorporación, ARCA refuerza su estrategia de digitalización y simplificación de trámites, ofreciendo a los contribuyentes más opciones y comodidad a la hora de cumplir con sus obligaciones fiscales.
