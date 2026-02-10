Capital Federal
ARCA aclaró que los intereses por depósitos en moneda extranjera quedan exentos de Ganancias
La medida quedó formalizada mediante la Resolución General 5822/2026 y apunta a incentivar la bancarización y la formalización de ahorros en moneda extranjera dentro del régimen simplificado.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) avanzó con la adecuación de su normativa para fortalecer el régimen de Inocencia Fiscal y confirmó que los intereses generados por depósitos en dólares quedarán exentos de retenciones del impuesto a las Ganancias.
La medida fue formalizada a través de la Resolución General 5822/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial. La norma introduce cambios en la Resolución General Nº 830, que regula el régimen de retención y de ingreso del impuesto sobre determinadas ganancias, y se enmarca en el proceso de simplificación tributaria impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional.
Desde el organismo explicaron que el objetivo de la medida es promover la incorporación de activos al circuito formal de la economía, facilitando su identificación, trazabilidad y verificación a través del sistema financiero.
Billeteras virtuales y Monotributo: por qué ARCA mira tus cobros
La resolución incorpora como punto 6 del inciso a) del Anexo III de la Resolución General Nº 830 a los intereses “originados por depósitos en moneda extranjera, realizados por personas humanas y sucesiones indivisas en las entidades financieras comprendidas en la Ley Nº 21.526”.
De esta manera, dichos rendimientos quedan alcanzados por el régimen de retención del Impuesto a las Ganancias, siempre que correspondan a beneficiarios del país y no se encuentren exentos o excluidos del gravamen.
En los considerandos, la ARCA señaló que la medida se inscribe en una estrategia orientada a restaurar la confianza en el sistema institucional, estabilizar las variables macroeconómicas y fomentar la formalización de la actividad productiva. En ese sentido, recordó que el Decreto Nº 353/2025 impulsó acciones de simplificación tributaria para reducir la presión fiscal formal y los costos administrativos.
Con este cambio, los contribuyentes que adhieran al régimen de Inocencia Fiscal podrán ingresar fondos en moneda extranjera sin que el Estado les practique retenciones sobre los intereses que generen esos depósitos, un punto clave para incentivar el uso de cuentas bancarias y la formalización del ahorro en dólares.
Asimismo, el organismo mencionó las reformas introducidas por la Ley Nº 27.799, que modificó el Procedimiento Tributario y el Régimen Penal Tributario, con el objetivo de reducir la carga del cumplimiento fiscal y racionalizar la normativa vigente, en el marco de la denominada Ley de Inocencia Fiscal.
Ruta 30: volcó una camioneta que transportaba un carro con palos y sus ocupantes resultaron ilesos
Causa ANDIS: procesaron a Diego Spagnuolo y otros ex funcionarios por asociación ilícita
Fin de semana a puro fútbol en Las Flores con la Copa Nacional Tino Costa y equipos de todo el país
Se acerca la fiesta del hospital: el intendente Blanstein se reunió con integrantes de la cooperadora
