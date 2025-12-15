Dólar: el Banco Central anunció que las bandas cambiarias se ajustará por inflación desde 2026

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

El Banco Central anunció un cambio en el esquema de bandas cambiarias que comenzará a regir en 2026, al definir que los límites del tipo de cambio se actualizarán mensualmente en función de la inflación, en reemplazo del ajuste fijo del 1% que se aplicaba hasta ahora.

Este lunes, el Gobierno informó modificaciones en su programa monetario. De cara al año que viene, el piso y el techo de las bandas pasarán a evolucionar según la inflación registrada dos meses antes, tomando como referencia el último dato mensual difundido por el INDEC.

«A partir del 1 de enero de 2026, el techo y el piso de la banda de flotación cambiaria evolucionarán cada mes al ritmo correspondiente al último dato de inflación mensual informado por el INDEC (T-2)», detalló la autoridad monetaria en un comunicado. En ese marco, el primer ajuste será del 2,5%, en base al Índice de Precios al Consumidor de noviembre.

Desde Adcap Grupo Financiero advirtieron que la decisión podría generar presiones tanto sobre la inflación como sobre el tipo de cambio en el corto plazo. Sin embargo, analistas del mercado señalaron que el nuevo esquema abre la posibilidad de que el tipo de cambio deje de apreciarse, al menos dentro de las bandas: «El esquema era insostenible y ahora se flexibiliza ajustándolo por inflación«, sostuvo el economista Christian Buteler.

Desde el propio BCRA explicaron que, dado que el ritmo de actualización de las bandas no se corrige por la inflación de Estados Unidos, el techo de la banda tenderá a incrementarse en términos reales con el paso del tiempo. Aun así, remarcaron que el sistema continuará cumpliendo la función de limitar movimientos extremos y abruptos del tipo de cambio.

En paralelo, el Banco Central anunció la implementación de un programa de recompra de reservas con el objetivo de acumular hasta 17.000 millones de dólares a lo largo de 2026, condicionado al crecimiento de la demanda de dinero y a la liquidez del mercado cambiario. «Una vez más el Gobierno debe ceder y aceptar lo que el consenso del mercado reclamaba», afirmó Buteler.

Por último, la entidad monetaria anticipó que buscará mantener tasas de interés reales positivas y avanzar en una flexibilización de los encajes bancarios, que actualmente se encuentran en niveles elevados.