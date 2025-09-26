Connect with us
EN VIVO - URBANA FM ⭐ MEMBRESIA
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

Los compradores de dólar oficial no podrán operar divisas financieras

Capital Federal

Los compradores de dólar oficial no podrán operar divisas financieras

El Banco Central impuso esta norma para frenar “rulos” del dólar oficial con el contado con liquidación y el MEP. Ahora aplica a toda persona física.
Foto del avatar

Publicado

hace 4 horas

-

0
Compartir

Escuchar este artículo ahora

Powered by AI Noticias Las Flores

00:00 / 00:00

El Banco Central (BCRA) reinstauró la “restricción cruzada” que impone un plazo de 90 días para que los compradores de dólar oficial no pueden operar con contado con liquidación o MEP y viceversa. Así, buscan cortar con el»rulo» que da ganancias en dólares por la compraventa de moneda extranjera en la plaza oficial y la financiera.

Pese a que lo venía negando desde hace semanas, la crisis cambiaria obligó al Gobierno a tomar diferentes medidas, como fue la eliminación temporal de las retenciones y solicitar ayuda a Estados Unidos.

Ahora, el Banco Central publicó la Comunicación “A” 8336 que modifica las normas cambiarias. La restricción que introdujo el directorio de la entidad que conduce Santiago Bausili no es desconocida para los operadores y ahorristas locales, que por mucho tiempo convivieron con el denominado “cepo cambiario”.

Te puede interesar:

No flota más: el Central confirmó que vendió dólares para intentar frenarlo

La autoridad monetaria exigirá desde este viernes 90 días de lapso entre las operaciones entre un mercado y otro, una restricción que ya corría para empresas y para personas con cargos jerárquicos y directivos en empresas. Desde ahora, será generalizado para todas las personas físicas.

La restricción se aplica en ambas direcciones: quienes operen con dólar MEP y contado con liqui quedarán inhabilitados para recurrir al mercado cambiario oficial por el mismo período de tres meses. De esta manera se buscan «evitar distorsiones» en el mercado cambiario, ya que el dólar oficial rondaba los $1350 y el MEP en torno a los $1400, lo que habilitaba una ganancia para quien compraba en uno y vendía en otro. (DIB)

Google Noticias Seguinos en Google Noticias
Temas:
Foto del avatar

Portal de noticias de la Las Flores. Toda la información actualizada las 24 horas

tendencia

Noticias Las Flores: Inscripto en la Dirección Nacional del Derecho de Autor - Expediente Nº 5182965 Director propietario: Barlatay Juan Maria Domicilio Legal: Av. Brasil 646 - Capital Federal - 1154 - Buenos Aires - Argentina Email: prensa@noticiaslasflores.com.ar Fundación: 11 de Septiembre 2010 - Año: XIV Copyright © 2010-2025 Noticias Las Flores.