Capital Federal
El Gobierno dejará de mirar el patrimonio de quienes saquen los dólares del colchón
El decreto reglamentario de la Ley de Inocencia Fiscal, publicado este lunes, activa el Régimen Simplificado de Ganancias para personas humanas, limita los controles de la ARCA solo a ingresos y deducciones, excluye la variación patrimonial y otorga un efecto liberatorio sobre períodos fiscales anteriores, incentivando la formalización de ahorros informales.
En un contexto de búsqueda de mayor confianza entre el Estado y los contribuyentes, el Gobierno nacional ha dado un paso clave con la reglamentación de la Ley de Inocencia Fiscal (Ley 27.799). Esta norma, sancionada el 26 de diciembre de 2025 y promulgada el 2 de enero de 2026, fue reglamentada mediante el Decreto 93/2026, publicado en el Boletín Oficial este 9 de febrero.
Su objetivo principal es simplificar el cumplimiento tributario, reducir la litigiosidad y promover la inclusión de ahorros informales en el sistema financiero, sin temor a revisiones retroactivas exhaustivas. A continuación, se explica de manera clara todos los alcances de esta reglamentación.
1. El Régimen de Declaración Jurada Simplificada del Impuesto a las Ganancias
Este es el núcleo de la reglamentación. Está dirigido a personas humanas y sucesiones indivisas residentes en Argentina que cumplan con ciertos límites en los tres ejercicios fiscales previos (el año inmediato anterior y los dos anteriores):
• Ingresos totales: No superiores a los parámetros que defina la ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero, ex AFIP), considerando umbrales que permitan incluir a la mayoría de los contribuyentes individuales.
• Patrimonio total: Similarmente, límites establecidos para evitar la inclusión de grandes patrimonios.
• No calificación como ‘grandes contribuyentes nacionales’: Según determine la ARCA.
Para adherirse, los contribuyentes deben ingresar al sitio web de la ARCA, en el servicio “Sistema Registral”, y seleccionar la opción correspondiente. La adhesión para el período fiscal 2025 puede realizarse hasta el día anterior al vencimiento general de la declaración jurada, previsto para junio de 2026.
Beneficios clave:
• La declaración jurada se simplifica: solo se reportan ingresos y deducciones, sin necesidad de detallar variaciones patrimoniales.
• La ARCA limita sus fiscalizaciones exclusivamente a estos ítems, lo que implica que no revisará el patrimonio ni exigirá explicaciones sobre incrementos no justificados.
• Efecto liberatorio o ‘tapón fiscal’: Una vez adherido y presentada la declaración en tiempo y forma, se considera cumplidas todas las obligaciones de Ganancias de períodos anteriores, cerrando la puerta a fiscalizaciones retroactivas, salvo indicios de delitos graves como lavado de activos.
Esto resulta particularmente atractivo para quienes poseen ahorros no declarados, como los “dólares del colchón”. La medida busca formalizar una masa estimada en miles de millones de dólares, permitiendo su ingreso al circuito financiero sin indagaciones patrimoniales pasadas.
2. Cambios en el Régimen Penal Tributario y Sanciones
La ley introduce un enfoque más razonable para evitar la persecución injustificada. Algunos ajustes destacados incluyen:
• Umbrales para evasión: Se elevan significativamente. Para evasión simple, el monto mínimo pasa a ser mucho más alto, alineado con la inflación y la realidad económica. Similarmente para evasión agravada.
• Presunción de buena fe: Las declaraciones juradas se presumen válidas hasta que la ARCA pruebe discrepancias relevantes. Solo entonces procede a denuncias penales.
• Multas automáticas ajustadas: Por ejemplo, se actualizan en un 100.000% para beneficiar a pymes y contribuyentes individuales, con montos fijos como $220.000 para personas humanas por falta de presentación de declaraciones juradas.
Estos cambios reducen la criminalización de errores menores y concentran los esfuerzos en casos de alta relevancia, promoviendo un “cambio de paradigma” a favor del ciudadano.
3. Reducción de Plazos de Prescripción
Se acorta el plazo general para que la ARCA reclame obligaciones tributarias, pasando de 5 a 3 años en muchos casos, lo que aporta mayor previsibilidad y limita revisiones prolongadas del pasado.
4. Modificaciones al Procedimiento Fiscal y Otras Disposiciones
• Fiscalización acotada: La ARCA no podrá avanzar con denuncias penales sin evidencia sólida, y se fomenta la extinción de acciones bajo ciertas condiciones.
• Armonía con prevención de lavado: La reglamentación se aplica considerando normas antilavado, asegurando que no se use para encubrir delitos.
• Impacto en seguridad social: Ajustes técnicos en leyes relacionadas con aportes, obras sociales y seguro de salud, aunque su implementación plena dependerá de normativas complementarias.
En resumen, aunque esta reglamentación promete simplificar el sistema tributario y fomentar la formalización de ahorros, críticos alertan sobre riesgos como un posible blanqueo encubierto de capitales, la erosión de controles contra el lavado de dinero y una mayor impunidad para evasores de alto perfil, lo que podría perjudicar la equidad fiscal a largo plazo
