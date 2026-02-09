El Gobierno dejará de mirar el patrimonio de quienes saquen los dólares del colchón

El decreto reglamentario de la Ley de Inocencia Fiscal, publicado este lunes, activa el Régimen Simplificado de Ganancias para personas humanas, limita los controles de la ARCA solo a ingresos y deducciones, excluye la variación patrimonial y otorga un efecto liberatorio sobre períodos fiscales anteriores, incentivando la formalización de ahorros informales.