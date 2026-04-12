Alarma por el cierre del Plan Remediar: advierten que millones de personas perderán su acceso a medicamentos

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El anuncio del Gobierno nacional sobre el cierre del Programa Remediar generó una fuerte preocupación en todo el país y encendió alarmas en las provincias, donde advierten por el impacto directo sobre millones de personas que dependen del sistema público de salud para acceder a medicamentos esenciales.

Según se informó en el ámbito del Consejo Federal de Salud (COFESA), el programa habría dejado de funcionar desde el 1° de abril, con una compra de emergencia prevista para cubrir mayo y junio. Luego, sería reemplazado por una estrategia mucho más acotada, limitada a enfermedades cardiovasculares y con provisión de apenas tres fármacos.

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Kreplak: “Es una de las decisiones más graves y crueles”

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, cuestionó con dureza la medida y advirtió sobre su impacto sanitario: “El cierre del programa Remediar es una de las cosas más graves, crueles y difíciles de recuperar que está haciendo este gobierno. Afecta directamente a la salud de 20 millones de personas”.

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En la misma línea, agregó: “Cómo van a sacar el Remediar, son unas bestias. Hace 24 años que le da los medicamentos esenciales a más de 20 millones de personas”.

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El funcionario también expresó su “profunda preocupación” por el “incumplimiento, la falta de información pública y la reducción en la provisión y distribución de medicamentos”, situación que —según sostuvo— ya comenzó a impactar en el acceso a tratamientos básicos.

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Un programa clave que se achica drásticamente

El Plan Remediar es una política pública con más de dos décadas de historia que garantiza medicamentos gratuitos en el primer nivel de atención. Actualmente, distribuye 79 tipos de medicamentos en unos 7.800 centros de salud de todo el país, cubriendo cerca del 80% de las consultas.

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Incluye tratamientos para enfermedades crónicas y agudas, como diabetes, hipertensión, infecciones respiratorias, urinarias, gastrointestinales y dermatológicas, además de antibióticos, analgésicos y vitaminas.

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Sin embargo, con la nueva estrategia, la cobertura se reduciría de manera drástica: alcanzaría a unos 800 centros de salud y limitaría la entrega a un número muy reducido de medicamentos.

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Fuerte caída en la cobertura y presión sobre las provincias

Un informe de la Fundación Soberanía Sanitaria advierte que el ajuste en el programa ya venía en marcha. Entre 2023 y 2026, la entrega de botiquines cayó un 59% a nivel nacional.

En la Provincia de Buenos Aires, los centros de salud abastecidos pasaron de 1.617 a 1.132, mientras que las unidades de medicamentos distribuidas se redujeron más de un 55%.

El documento señala que la eliminación del programa “introduce un riesgo crítico de discontinuidad terapéutica”, especialmente en enfermedades crónicas, y advierte que la falta de medicamentos puede generar complicaciones evitables y mayor demanda en hospitales.

Crece la demanda en el sistema público

El cierre de Remediar se da en un contexto de aumento de la demanda en el sistema público, impulsado por la pérdida de cobertura de obras sociales y prepagas.

A esto se suma la reducción en la provisión de insumos y medicamentos, incluso en áreas sensibles como tratamientos oncológicos.

Desde distintas provincias ya anticipan que deberán asumir con recursos propios la compra de medicamentos que antes garantizaba Nación, lo que implica un fuerte impacto fiscal.

En la última reunión del COFESA, las jurisdicciones manifestaron un rechazo generalizado a la medida y alertaron sobre sus consecuencias en la sostenibilidad del sistema sanitario.

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