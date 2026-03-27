Capital Federal
Imputaron a Manuel Adorni, Jefe de Gabinete de Ministros por enriquecimiento ilícito
La fiscalía solicitó la medida por suspuesto enriquecimiento ilícito. El jefe de Gabinete deberá justificar su patrimonio, en medio del escándalo por el viaje en avión privado.
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Manuel Adorni, Jefe de Gabinete de Ministros del gobierno de Javier Milei, fue imputado por enriquecimiento ilícito en la causa que lo involucra desde hace varios días, por los viajes a Estados Unidos y Punta del Este con su esposa, y por las propiedades que tiene a su nombre y al de su pareja.
Según confirmó la periodista Vanesa Petrillo en diálogo con Daniela Ballester, en El Diario, por C5N, el fiscal Gerardo Pollicita solicitó investigar el patrimonio del vocero presidencial. Por esto, se pidieron 12 medidas de prueba e impulsó la acción penal.
La periodista confirmó que el funcionario está formalmente imputado por decisión del magistrado. “Hay inconsistencias en su declaración jurada patrimonial”, detalló Petrillo y aclaró que ese fue el disparador.
Denuncian a Manuel Adorni por presuntas irregularidades en contrataciones
El paquete de 12 medidas está vinculado al patrimonio de Adorni y buscará evacuar dudas en la investigación. Entre ellas, solicitan determinar como adquirió la casa que el libertario tiene con su esposa en un country.
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