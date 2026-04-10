Capital Federal
El viaje de Adorni y su esposa a Nueva York costó 10 mil dólares y se habría facturado a nombre del estado
Los pasajes de Manuel Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti del vuelo de regreso de Nueva York luego de participar en la “Argentina Week 2026” costaron US$10 mil dólares. Es información que le llegó a la Justicia en medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete.
Según pudo saber TN, el pasaje de Adorni fue emitido el 24 de febrero en el asiento 1G sin equipaje por un monto de US$4910,35. Su reserva está asociada a jefatura.gob.ar.
El pasaje de Angeletti fue emitido un día después, en el asiento 1C con dos valijas. Costó US$5154,55. Ambos asientos están en primera clase y volaron de regreso a Buenos Aires por Delta el 14 de marzo.
Imputaron a Manuel Adorni, Jefe de Gabinete de Ministros por enriquecimiento ilícito
La documentación fue presentada ante la Justicia a pedido del fiscal federal Gerardo Pollicita, que investiga quién financió los gastos de la esposa del jefe de Gabinete después de que se incorporara a la comitiva oficial junto al presidente Javier Milei.
La investigación, que tramita en el juzgado federal de Ariel Lijo, busca determinar si el jefe de Gabinete y su pareja cuentan con el respaldo financiero para afrontar los gastos o si se trata de un caso de enriquecimiento ilícito. Esto deberá contrastarse con los ingresos de Adorni, que cuenta con un salario público que estuvo congelado durante dos años, y de Angeletti, que es dueña de una consultora.
En ese contexto, el vuelo a Nueva York se sumó a otros gastos que despertaron interrogantes, como los más de US$4.800 que costó el viaje en avión privado a Punta del Este y las operaciones inmobiliarias alrededor de una casa en el barrio privado de Exaltación de la Cruz, Indio Cuá, un departamento de Parque Centenario y otro en Caballito.
Para brindar explicaciones sobre esto último, la contadora de la familia Adorni, Adriana Mónica Nechevenko, declaró esta semana ante la Justicia. La notaria había sido citada en Tribunales luego de que se conociera que el jefe de Gabinete había adquirido el inmueble en Caballito gracias a un préstamo hipotecario de 200 mil dólares otorgado por las propias vendedoras, dos jubiladas que habían afirmado ante la prensa no conocerlo.
Para brindar explicaciones sobre esto último, la contadora de la familia Adorni, Adriana Mónica Nechevenko, declaró esta semana ante la Justicia. La notaria había sido citada en Tribunales luego de que se conociera que el jefe de Gabinete había adquirido el inmueble en Caballito gracias a un préstamo hipotecario de 200 mil dólares otorgado por las propias vendedoras, dos jubiladas que habían afirmado ante la prensa no conocerlo.
El viaje de Adorni y su pareja a Nueva York, el origen del escándalo y la investigación judicial
La polémica pública inició luego de que se conociera que Adorni había invitado a su pareja a formar parte de la comitiva oficial que acompañó al presidente a Nueva York para participar en la “Argentina Week”. En aquel entonces, el funcionario había dicho que él iba a “deslomarse” a Estados Unidos y que por eso necesitaba estar con su “compañera de vida”.
La frase generó críticas en las redes sociales, mientras en paralelo se difundió un video inédito del jefe de Gabinete y su familia donde se los ve subir a un avión privado rumbo a Punta del Este en el fin de semana largo de Carnaval.
A esos episodios se incorporó una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, que advirtió que una casa en un barrio privado de lujo estaba a nombre de la esposa del jefe de Gabinete y acusó un “desproporcionado incremento patrimonial” por parte de Adorni y su familia tras su desembarco a la función pública.
Cerca del entorno del ministro coordinador rechazaron todas las acusaciones y aseguraron que todo estará explicado cuando se conozca su última declaración jurada, que se publicará a fines de mayo.
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