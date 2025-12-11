Capital Federal
Reforma Laboral: Javier Milei firmó el proyecto y el Gobierno lo enviará al Congreso
El Presidente rubricó el texto que ingresará este jueves por el Senado
El presidente Javier Milei regresó de su viaje a Oslo y firmó el proyecto de Reforma Laboral, que será enviado al Congreso de la Nación, según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas.
El mandatario aterrizó esta mañana pasada las 8 luego de asistir a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a la líder venezolana María Corina Machado. Sin embargo, el encuentro no pudo concretarse debido a la demora de la referente de Vamos Venezuela.
Asimismo, Milei canceló la agenda en Oslo para “dejarle el espacio” a Machado ante la incertidumbre que generó su llegada, según expresaron desde su entorno.
Guillermo Francos renunció de la Jefatura de Gabinete y asume Adorni
Ya en el país, el libertario oficializó el envío de lo que denominan “modernización” laboral y designó a tres interlocutores como los voceros oficiales para defender y explicar la iniciativa. Los elegidos son el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; su secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Fariña, y el secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Julio Cordero.
La idea de la administración libertaria es que la reforma laboral ingrese por la Cámara de Senadores para iniciar el debate y así intentar conquistar la media sanción durante el mes de diciembre, en el marco de las sesiones extraordinarias que iniciaron el 10 y culminarán el 30 de este mes.
