Intendentes de todo el país marcharon unidos por el reclamo de fondos y obras paralizadas

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Durante la reunión, los jefes comunales coincidieron en la necesidad urgente de una baja en los precios de los combustibles, remarcando el fuerte impacto que los incrementos generan en las economías regionales, la producción y la vida cotidiana de los vecinos.

Además, el planteo incluyó el reclamo por la reactivación de obras públicas consideradas clave para el desarrollo de cada distrito. En ese sentido, insistieron en que los recursos deben traducirse en infraestructura, rutas y mejoras concretas que eleven la calidad de vida.

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“El dinero tiene que volver al pueblo en obras, en rutas, en infraestructura y en calidad de vida”, expresaron, al tiempo que ratificaron que continuarán impulsando el reclamo de manera conjunta.

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El encuentro dejó en claro una postura común entre intendentes de diferentes regiones: sostener el pedido para que se atiendan las demandas del interior y se garantice una distribución más equitativa de los recursos.

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