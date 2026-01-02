Connect with us
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

Kicillof impulsará en 2026 el regreso de las reelecciones indefinidas en Buenos Aires

La Plata

Kicillof impulsará en 2026 el regreso de las reelecciones indefinidas en Buenos Aires

hace 2 horas

Históricamente, las modificaciones a la legislación electoral en la provincia se han realizado en años pares, con el objetivo de llegar a los comicios con reglas consensuadas y estables. La actual restricción a dos mandatos consecutivos fue establecida en 2016 y afecta actualmente a unos 82 intendentes que no podrían buscar un nuevo período en 2027 sin una reforma.

Persisten dudas sobre el acompañamiento de La Cámpora a la iniciativa, especialmente en lo que respecta a los intendentes. Durante 2025, el axelismo y el sector referenciado en Cristina Kirchner mantuvieron tensiones por este tema, con proyectos paralelos que no prosperaron y roces intensos en torno al desdoblamiento electoral y otras reformas. Estas diferencias internas frenaron avances previos y podrían complicar el consenso en 2026.

El peronismo cuenta con los votos necesarios para aprobar cambios en el Senado, pero en la Cámara de Diputados deberá negociar con bloques aliados, incluyendo posibles resistencias del Frente Renovador de Sergio Massa, que históricamente se opuso a esta medida.

