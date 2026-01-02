Kicillof impulsará en 2026 el regreso de las reelecciones indefinidas en Buenos Aires

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

Históricamente, las modificaciones a la legislación electoral en la provincia se han realizado en años pares, con el objetivo de llegar a los comicios con reglas consensuadas y estables. La actual restricción a dos mandatos consecutivos fue establecida en 2016 y afecta actualmente a unos 82 intendentes que no podrían buscar un nuevo período en 2027 sin una reforma.

Persisten dudas sobre el acompañamiento de La Cámpora a la iniciativa, especialmente en lo que respecta a los intendentes. Durante 2025, el axelismo y el sector referenciado en Cristina Kirchner mantuvieron tensiones por este tema, con proyectos paralelos que no prosperaron y roces intensos en torno al desdoblamiento electoral y otras reformas. Estas diferencias internas frenaron avances previos y podrían complicar el consenso en 2026.