Capital Federal
Más de 500 intendentes de todo el país se plantaron contra la reforma laboral
Más de 500 intendentes de todo el país rechazaron la reforma que impulsa el gobierno de Javier Milei y lo relacionaron con la Ley Banelco sancionada años atrás.
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
Mientras el gobierno nacional intenta juntar las adhesiones para aprobar la reforma laboral en las sesiones extraordinarias del Congreso, desde la Federación Argentina de Municipios salieron al cruce contra el proyecto del presidente y lo compararon con la Ley Banelco.
La entidad presidida por el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, emitió un comunicado lanzando duras críticas contra el proyecto, al asegurar que con la medida se vuelve a la Argentina del 1900.
Allí expresaron: “El proyecto, que no es nuevo en la Argentina, no genera empleos, sino que acelera despidos, denigra las relaciones laborales y afecta directamente las posibilidades de que las Provincias y los Municipios que las integran puedan proveer al bien común ocupándose de todo aquello que ‘el mercado’ jamás cubrirá”.
“Desde la Federación Argentina de Municipios (FAM), más de 500 intendentes de todo el país, advertimos que esta reforma laboral, denominada por el gobierno de Milei como “modernización”, no tiene nada de moderno: la Argentina la vivió hace 25 años con un proyecto en el mismo sentido, tristemente recordado como “Ley Banelco” en alusión a las denuncias por sobornos a muchos legisladores para que la votaran, “coimas” hechas por el gobierno de la Alianza, que lideraba Fernando de la Rúa y que integraban Patricia Bullrich y Federico Sturzenegger”, añadieron en el escrito.
Kicillof impulsará en 2026 el regreso de las reelecciones indefinidas en Buenos Aires
Allí recordaron que dicha iniciativa “no generó ni un puesto de trabajo, destruyó empleo genuino y precarizó a los que sobrevivieron, llevando varios años su recuperación”. También argumentaron que el proyecto genera “destrucción de la estructura social y económica de nuestro país que Milei lleva adelante desde hace dos años, pretende con este proyecto avanzar en una precarización absoluta del trabajo, caída de los salarios, debilitamiento total de la relación laboral, esquemas de contratación más frágiles, disminución de indemnizaciones, jornadas de trabajo de 12 horas, semanas de 6 días laborales y vacaciones de a una semana y casi nunca en verano”.
Desde la FAM sostuvieron que si se aprueba “, se retroceden 100 años”. “Esta ley no genera empleos, sino que acelera despidos y le quita derechos a los que se sostengan. Las consecuencias las sufren las y los trabajadores, pero también recae en toda la sociedad, porque a menor masa salarial formal, menos consumo estable y más precariedad con impacto en toda la actividad económica”.
Por su parte, también dijeron que la reforma laboral “propone modificar la estructura tributaria que sostiene el principio constitucional de federalismo sobre el que se apoya nuestra República Argentina y GENERARÁ QUE LOS JOVENES NO TENGAN FUTURO. A contramano del mundo, que sabe que el desarrollo económico se construye con trabajo registrado y reglas claras, Milei procura que haya más “beneficios sociales” definidos como no remunerativos, para que no tengan aportes ni contribuciones, lo que reduce también la base de jubilación y de coberturas relacionadas, como los medicamentos”.
“Por la dignidad de las y los trabajadores, por el crecimiento de la economía para poder, organizadamente, proveer desde los municipios y los gobiernos provinciales al bien común, y por respeto a nuestra historia, desde la FAM advertimos las consecuencias terribles para todos los sectores de la sociedad que significaría que este proyecto prosperara. Nos opondremos con todas las herramientas de la democracia y con toda la convicción de que la justicia social, ese concepto que Milei dice odiar, prevalezca en nuestra sociedad”, cerraron.
Abigeato en predio ferial: interdictan hacienda y restituyen dos vacunos a un vecino de Las Flores
Billeteras virtuales y Monotributo: por qué ARCA mira tus cobros
El Gobierno resolvió un nuevo aumento en las tarifas de luz y gas que entrarán en vigencia a partir del próximo 1° de febrero
Fabián Blanstein: “Entre todos podemos seguir trabajando por una convivencia ciudadana organizada”
Incendio de basura en la Laguna La Blanca: intervino una dotación de Bomberos
tendencia
-
Policialeshace 10 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras