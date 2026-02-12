Media sanción para la reforma laboral

En esta madrugada el Senado de la Nación aprobó en general la Reforma Laboral. Pasadas las 01:00 horas de este jueves, el tablero del recinto marcó 42 votos afirmativos, otorgándole al oficialismo la victoria en el primer tramo de una sesión maratónica.

La votación fue seguida de cerca por la «mesa chica» del Gobierno, que se hizo presente en el Congreso para garantizar el resultado. Desde el palco oficial, la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, observó la aprobación acompañada por el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el Ministro del Interior, Diego Santilli. También fueron de la partida el titular de Diputados, Martín Menem, y Eduardo «Lule» Menem.

El rechazo al proyecto se concentró en el bloque Justicialista y sus aliados. Entre los votos negativos se destacaron el del senador santiagueño Gerardo Zamora (Frente Cívico Por Santiago) y los cinco integrantes del bloque Convicción Federal: Fernando Salino, Guillermo Andrada, Sandra Mendoza, María Carolina Moises y Jesús Fernando Rejal.

El proyecto, que contó con 42 votos a favor y 30 en contra, pasará a la Cámara Baja, donde el oficialismo tiene la primera minoría.En una maratónica sesión, donde el Gobierno de Javier Milei consiguió la media sanción a la reforma laboral en el Senado, continuará ahora con el ingreso a Diputados donde el oficialismo proyecta tratarla en comisión la próxima semana, después de los feriados por Carnaval, para llevarlo al recinto el 25 de febrero.

La propuesta, que quedó con 213 artículos, cosechó 42 votos a favor en la general y 30 en contra. El oficialismo tuvo el acompañamiento del PRO, la UCR, Provincias Unidas como así también aquellos legisladores que responden a los gobernadores de Salta, Misiones, Neuquén y Tucumán.

El texto que finalmente saldrá del Senado en revisión con destino a la Cámara de Diputados sufrió más de 50 cambios con relación al dictamen firmado en diciembre pasado, cuando Bullrich fracasó en su intento de darle un tratamiento exprés al ambicioso proyecto de más de 200 artículos.

Entre los cambios que se conocieron antes del inicio de la sesión figura la eliminación del artículo que reducía el Impuesto a las Ganancias del 35% al 31%, reclamada por los gobernadores provinciales. Esto terminó por despejar el camino del proyecto y darle a Bullrich los votos que necesitaba para poder enviar el proyecto en revisión a la Cámara de Diputados.

A pesar de que fue uno de los temas más cuestionados desde que se presentó el proyecto, el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), mecanismo por el cual las empresas deberán constituir un fondo administrado por privados para pagar indemnizaciones, pasó la votación en particular sin inconvenientes.

Reforma Laboral: Votos Afirmativos (42)

El bloque del «Sí» estuvo compuesto por una coalición heterogénea que incluyó a libertarios, macristas, radicales y peronistas disidentes:

La Libertad Avanza: Bartolomé Abdala, Romina Almeida, Ivanna Arrascaeta, Ezequiel Atauche, Beatriz Avila, Vilma Bedia, Joaquín Benegas Lynch, Patricia Bullrich, Mario Cervi, Agustín Coto, Enzo Fullone, Gonzalo Guzmán Coraita, Nadia Márquez, Agustín Monteverde, Bruno Olivera Lucero, María Emilia Orozco, Juan Carlos Pagotto, Francisco Paoltroni.

Bartolomé Abdala, Romina Almeida, Ivanna Arrascaeta, Ezequiel Atauche, Beatriz Avila, Vilma Bedia, Joaquín Benegas Lynch, Patricia Bullrich, Mario Cervi, Agustín Coto, Enzo Fullone, Gonzalo Guzmán Coraita, Nadia Márquez, Agustín Monteverde, Bruno Olivera Lucero, María Emilia Orozco, Juan Carlos Pagotto, Francisco Paoltroni. PRO: Andrea Marcela Cristina, Enrique Goerling Lara, María Victoria Huala, Carmen Álvarez Rivero (aliada).

Andrea Marcela Cristina, Enrique Goerling Lara, María Victoria Huala, Carmen Álvarez Rivero (aliada). UCR: Maximiliano Abad, Flavio Fama, Eduardo Galaretto, Mariana Juri, Daniel Kroneberger, Carolina Losada, Silvana Schneider, Rodolfo Suárez, Mercedes Valenzuela, Eduardo Vischi.

Maximiliano Abad, Flavio Fama, Eduardo Galaretto, Mariana Juri, Daniel Kroneberger, Carolina Losada, Silvana Schneider, Rodolfo Suárez, Mercedes Valenzuela, Eduardo Vischi. Bloques Provinciales / Otros: Carlos Arce (FR), Sonia Rojas Decut (FR), Julieta Corroza (NQN), Luis Juez (FCC), Flavia Royón (SALT), Edith Terenzi (CHUB).

Carlos Arce (FR), Sonia Rojas Decut (FR), Julieta Corroza (NQN), Luis Juez (FCC), Flavia Royón (SALT), Edith Terenzi (CHUB). Peronismo Federal / Disidentes: Carlos Mauricio Espínola (PU), Alejandra Vigo (PU), María Belén Monte De Oca (listada en el registro oficial).

Reforma Laboral: Votos Negativos (30)

La oposición dura logró reunir una treintena de voluntades, con el kirchnerismo como columna vertebral y el apoyo de gobernadores patagónicos y del norte enfrentados a la Casa Rosada: