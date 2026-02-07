La Plata
En medio de la paritaria, docentes bonaerenses convocaron a un paro en contra del proyecto de reforma laboral
Será el miércoles 11 de febrero. La huelga rechaza “la reforma laboral y previsional” y repudia “el ajuste en educación”.
Varios gremios docentes de la provincia de Buenos Aires, agrupados en el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), confirmaron la realización de un nuevo paro nacional que tendrá lugar el próximo 11 de febrero. Es en rechazo al proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno argentino y se debate en el Congreso, en medio de las negociaciones paritarias que tienen lugar en la Provincia.
El FUDB reúne a representantes de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires (SUTEBA), la Unión de Docentes de la provincia de Buenos Aires (UDOCBA), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP).
Contra el ajuste y por el FONID
La huelga, según se indicó, se llevará adelante a raíz del «ajuste en educación» que lleva adelante el Ejecutivo a cargo del presidente Javier Milei.
En esa misma línea, el frente gremial también volvió a exigir «la devolución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y de las sumas retenidas por el Gobierno nacional».
La protesta se desarrollará durante 24 horas y aunque fue confirmada por gremios provinciales tendría un alcance nacional.
En plena paritaria
El paro se da en medio de las negociaciones salariales entre los educadores y las autoridades bonaerenses, quienes volvieron a verse las caras el último jueves y no lograron llegar a un acuerdo.
La Provincia ofreció un 2% de aumento, que no fue bien recibido. “Las organizaciones sindicales que conforman el FUDB plantearon con claridad las demandas del sector frente a la difícil coyuntura actual, marcada por las políticas del Gobierno Nacional que deterioran el poder adquisitivo de los salarios de las y los docentes”, aseguró el Frente en un comunicado.
Y señaló: “La propuesta presentada por el Gobierno Provincial resultó insuficiente y, en consecuencia, fue rechazada por nuestro Frente, pasando a un cuarto intermedio. Exigimos la inmediata convocatoria a una nueva reunión que permita avanzar hacia un aumento salarial genuino, capaz de dar respuesta a las necesidades de las y los Trabajadores de la Educación”.
Fuente: Agencia DIB
