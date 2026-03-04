La Plata
Paritarias: Provincia ofreció un 9% en tres cuotas y los docentes aceptaron
Luego del paro del lunes, el gobierno bonaerense recibió a los gremios docentes en el marco de la negociación paritaria. Kicillof aumentó la propuesta y tuvo el visto bueno de las bases
El paro de docentes, estatales y judiciales que se produjo el pasado 2 de marzo le generó un serio dolor de cabeza al gobierno de la provincia de Buenos Aires que conduce Axel Kicillof. En pie de guerra por la propuesta insuficiente, las bases frenaron su actividad y desde varios sectores del peronismo, como el Frente Renovador, respaldaron la medida de fuerza pese a que la conducción de los gremios dijo presente en la Apertura de Sesiones del gobernador.
Pese a que, según la Provincia, ofrecieron “la mejor oferta paritaria de la Argentina”, los gremios fueron al paro y pidieron que se reabra la negociación con urgencia. El gobierno bonaerense escuchó el reclamo y subió su oferta.
En primer término, el gobierno bonaerense recibió al gremio docente y realizó una oferta con una mejora contundente. La Provincia ofertó un aumento salarial a realizarse en tres cuotas: uno que ya fue abonado en febrero y corresponde a un 1.5%. Otro 5% de marzo, a pagarse en el mes de abril y otro 2.5% para abril, con fecha de cobro en mayo.
En total, el aumento salarial que ofreció el gobierno de la provincia de Buenos Aires es del 9%, muy superior al 3% ofertado durante las primeras negociaciones.
En el encuentro que participaron dirigentes de las carteras de Economía y Trabajo con los gremios docentes, las bases aceptaron la propuesta y todo se encamina a un acuerdo.
Luego del encuentro con docentes, la Provincia recibirá a los estatales a partir de las 13 con una mejor oferta sobre la mesa.
En tanto, durante la Asamblea Legislativa de Kicillof, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, buscó bajar la espuma de las expectativas gremiales y volvió a destacar las restricciones presupuestarias a raíz de los recortes que sufrió la Provincia por parte del gobierno de Javier Milei. En ese sentido, dijo que la oferta del 3% “probablemente es la mejor paritaria de la Argentina”.
Si bien el funcionario reconoció que “los salarios han perdido contra la inflación en todo este tiempo”, dijo que buscarán soluciones, pero están condicionados por una cuestión presupuestaria. “Vamos a seguir trabajando como hemos hecho todo este tiempo, con paritarias libres, pero también conociendo cuáles son las restricciones que tiene hoy la provincia de Buenos Aires”, señaló.
Por la caída del consumo y el avance de las importaciones, cerró el Frigorífico San Roque en Morón y 140 trabajadores quedaron sin empleo
Se dieron a conocer las farmacias de turno para marzo en Las Flores
La vacunación antigripal comienza el 9 de marzo en toda la provincia de Buenos Aires
Emotivo acto de inicio del ciclo lectivo en el Jardín 901
Hemoterapia incorporó nuevo equipamiento y mejora la seguridad transfusional en el Hospital local
tendencia
-
Policialeshace 10 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras