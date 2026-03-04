Paritarias: Provincia ofreció un 9% en tres cuotas y los docentes aceptaron

El paro de docentes, estatales y judiciales que se produjo el pasado 2 de marzo le generó un serio dolor de cabeza al gobierno de la provincia de Buenos Aires que conduce Axel Kicillof. En pie de guerra por la propuesta insuficiente, las bases frenaron su actividad y desde varios sectores del peronismo, como el Frente Renovador, respaldaron la medida de fuerza pese a que la conducción de los gremios dijo presente en la Apertura de Sesiones del gobernador.



Pese a que, según la Provincia, ofrecieron “la mejor oferta paritaria de la Argentina”, los gremios fueron al paro y pidieron que se reabra la negociación con urgencia. El gobierno bonaerense escuchó el reclamo y subió su oferta.

En primer término, el gobierno bonaerense recibió al gremio docente y realizó una oferta con una mejora contundente. La Provincia ofertó un aumento salarial a realizarse en tres cuotas: uno que ya fue abonado en febrero y corresponde a un 1.5%. Otro 5% de marzo, a pagarse en el mes de abril y otro 2.5% para abril, con fecha de cobro en mayo.



En total, el aumento salarial que ofreció el gobierno de la provincia de Buenos Aires es del 9%, muy superior al 3% ofertado durante las primeras negociaciones.

En el encuentro que participaron dirigentes de las carteras de Economía y Trabajo con los gremios docentes, las bases aceptaron la propuesta y todo se encamina a un acuerdo.

Luego del encuentro con docentes, la Provincia recibirá a los estatales a partir de las 13 con una mejor oferta sobre la mesa.



En tanto, durante la Asamblea Legislativa de Kicillof, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, buscó bajar la espuma de las expectativas gremiales y volvió a destacar las restricciones presupuestarias a raíz de los recortes que sufrió la Provincia por parte del gobierno de Javier Milei. En ese sentido, dijo que la oferta del 3% “probablemente es la mejor paritaria de la Argentina”.

Si bien el funcionario reconoció que “los salarios han perdido contra la inflación en todo este tiempo”, dijo que buscarán soluciones, pero están condicionados por una cuestión presupuestaria. “Vamos a seguir trabajando como hemos hecho todo este tiempo, con paritarias libres, pero también conociendo cuáles son las restricciones que tiene hoy la provincia de Buenos Aires”, señaló.