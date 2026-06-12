El Mundial 2026 arrancó: México inauguró con goleada y Corea del Sur remontó en la noche del jueves

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El fútbol volvió a paralizar al mundo. Este jueves 11 de junio arrancó oficialmente el Mundial 2026 en el Estadio Azteca de Ciudad de México, con una ceremonia inaugural que tuvo a Shakira como gran figura y dos partidos que no defraudaron. Al final de la jornada, México y Corea del Sur se quedaron con los tres puntos del Grupo A y la Copa del Mundo ya tiene su primer día de historia escrito.

La ceremonia: Shakira, Maná y una fiesta latina

La ceremonia de apertura combinó referencias a las culturas originarias con figuras de la música latina. Maná abrió el show con su clásico «Oye mi amor», y Shakira cerró la fiesta cantando «Dai Dai», el tema oficial del Mundial 2026, poniendo a bailar a todo el Azteca. También se presentaron Belinda junto a Los Ángeles Azules, y el venezolano Danny Ocean. Alejandro Fernández entonó el himno de México y la cantante Tyla interpretó el de Sudáfrica.

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México 2 – Sudáfrica 0: el primer gol del Mundial lo hizo un colombiano

La selección mexicana venció a Sudáfrica con marcador de 2-0 en el Estadio Azteca de Ciudad de México y se sacó de encima una maldición histórica: a lo largo de la historia, el Tricolor había disputado siete partidos inaugurales sin conseguir la victoria, con un saldo de cinco derrotas y dos empates.

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El primer gol del Mundial 2026 lo anotó Julián Quiñones, nacido en Colombia pero nacionalizado mexicano, al minuto 9 tras aprovechar un error defensivo de Sudáfrica. El segundo llegó de cabeza de Raúl Jiménez para cerrar el 2-0 definitivo. El partido terminó con tres expulsados: dos de Sudáfrica y uno de México.

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Corea del Sur 2 – República Checa 1: remontada en Guadalajara

El segundo partido de la jornada fue más dramático. Corea del Sur venció 2-1 a República Checa en un intenso encuentro en el Estadio Guadalajara de Zapopan, pero tuvo que venir de atrás. El capitán checo Ladislav Krejci abrió el marcador de cabeza al minuto 59. Sin embargo, Corea del Sur respondió con goles de Hwang Inbeom (67′) y Oh Hyeongyu (80′) para consumar la remontada. Un gol anulado a República Checa por fuera de juego cuando creía haber empatado en 2-2 fue uno de los momentos más tensos de la noche.

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Con estos resultados, México y Corea del Sur quedan igualados en lo alto del Grupo A con 3 puntos cada uno, mientras que Sudáfrica y República Checa aún no sumaron unidades.

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Hoy juegan los otros dos anfitriones

La fiesta continúa este viernes 12 de junio con el debut de las otras dos selecciones organizadoras. Canadá enfrenta a Bosnia y Herzegovina en el BMO Field de Toronto a las 16 horas de Argentina, y Estados Unidos se mide ante Paraguay en el SoFi Stadium de Los Ángeles a las 22 horas.

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Argentina, mientras tanto, sigue afilando la máquina. El debut de la Scaloneta ante Argelia en Kansas City es el martes 16 de junio a las 22 horas. Falta poco.

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Seguí toda la cobertura del Mundial 2026 en: noticiaslasflores.com.ar/mundial-de-futbol-fifa-2026/

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