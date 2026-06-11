Las Flores
ABSA realizará trabajos en el tanque elevado y habrá un corte total de agua de seis horas este sábado
Aguas Bonaerenses informa que el próximo sábado 13, se realizarán trabajos sobre la cañería de agua interna del tanque elevado de la sucursal, en Las Flores.
Las tareas demandarán la interrupción total del suministro de agua a toda la localidad por un plazo de 6 horas, y se estima que comiencen a las 03:00 am.
Los trabajos fueron programados durante el sábado y en ese horario, para evitar el impacto de la afectación en las actividades cotidianas de la localidad, sobre todo en las instituciones educativas.
Las Flores: trabajos en la red afectarán el suministro de agua entre la madrugada y la mañana de éste sábado
Por todo lo descrito, se solicita a las personas usuarias reservar el agua a su alcance, y cuidar las mismas disponiendo sólo para consumo e higiene personal, evitando tareas no esenciales, hasta la normalización del servicio.
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