Rotura de un caño genera baja presión de agua en un sector de la ciudad

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De manera extraoficial, se informó sobre la rotura de un caño de importante magnitud en la ciudad de Las Flores, situación que podría generar baja presión en el servicio de agua mientras se desarrollan las tareas de reparación.

El inconveniente se registró en la zona de Caseros al 200, donde personal trabaja para solucionar la avería en la red.

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Según se indicó, mientras duren las tareas podría percibirse disminución en la presión del suministro, estimándose que la situación podría extenderse alrededor de una hora.

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Por el momento, se aguarda la comunicación institucional oficial de la empresa prestataria del servicio, que brindará mayores detalles sobre el inconveniente y el avance de los trabajos

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