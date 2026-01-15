Connect with us
Noticias Las Flores

Las Flores

Corte de luz afectó el suministro de agua en Las Flores

Así lo indicaron desde la entidad con un comunicado extraoficial.
Desde ABSA Las Flores informaron que, a raíz de un corte de energía eléctrica, se vio afectado el normal funcionamiento del servicio de agua potable en la ciudad.

Según indicaron desde la empresa, hasta que se restablezca el servicio eléctrico en el resto de la localidad, pueden registrarse situaciones de baja presión y/o falta de agua en distintos sectores.

Asimismo, aclararon que una vez finalizados los trabajos y normalizada la provisión de energía, el servicio de agua comenzará a restablecerse de manera paulatina.

Desde ABSA recomendaron a los vecinos hacer un uso responsable del recurso durante este período y mantenerse informados a través de los canales oficiales ante cualquier novedad.

