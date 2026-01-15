Corte de luz afectó el suministro de agua en Las Flores

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

Desde ABSA Las Flores informaron que, a raíz de un corte de energía eléctrica, se vio afectado el normal funcionamiento del servicio de agua potable en la ciudad.

Según indicaron desde la empresa, hasta que se restablezca el servicio eléctrico en el resto de la localidad, pueden registrarse situaciones de baja presión y/o falta de agua en distintos sectores.

Asimismo, aclararon que una vez finalizados los trabajos y normalizada la provisión de energía, el servicio de agua comenzará a restablecerse de manera paulatina.

Desde ABSA recomendaron a los vecinos hacer un uso responsable del recurso durante este período y mantenerse informados a través de los canales oficiales ante cualquier novedad.