Las Flores
Corte de luz afectó el suministro de agua en Las Flores
Así lo indicaron desde la entidad con un comunicado extraoficial.
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
Desde ABSA Las Flores informaron que, a raíz de un corte de energía eléctrica, se vio afectado el normal funcionamiento del servicio de agua potable en la ciudad.
Según indicaron desde la empresa, hasta que se restablezca el servicio eléctrico en el resto de la localidad, pueden registrarse situaciones de baja presión y/o falta de agua en distintos sectores.
Asimismo, aclararon que una vez finalizados los trabajos y normalizada la provisión de energía, el servicio de agua comenzará a restablecerse de manera paulatina.
ABSA confirmó la suba para la tarifa residencial de agua de 2026
Desde ABSA recomendaron a los vecinos hacer un uso responsable del recurso durante este período y mantenerse informados a través de los canales oficiales ante cualquier novedad.
Por las ráfagas de viento, una vivienda sufrió el desprendimiento total del techo
Protección Ciudadana refuerza la importancia de respetar las normas de tránsito en la ciudad
Despiste de un vehículo en la Ruta 3 a la altura del kilómetro 170
Fuertes vientos provocaron cortes de energía en distintos sectores de la ciudad
Paneles tácticos en el fútbol moderno
tendencia
-
Policialeshace 10 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras