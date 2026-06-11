Las Guerreras Golden y los Saja Boys estarán nuevamente este sábado en los estudios de Urbana FM

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El evento, que es una producción de STINI Producciones, marcará el regreso de los artistas a la ciudad luego de su exitosa presentación durante los festejos por el aniversario de Las Flores, realizados el pasado mes de marzo. En esta oportunidad, volverán las integrantes y los integrantes originales de ambos grupos, presentando una nueva propuesta para el público florense, que podrá reencontrarse con los personajes que conquistaron a grandes y chicos en su anterior visita.

La jornada contará con la conducción de Jony Civale en el programa ¡Sí, Vale!, y ofrecerá distintas actividades para el público, entre ellas firma de autógrafos, fotografías con los artistas, baile y animación en vivo, generando un espacio de encuentro cercano y participativo.

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Además de su presentación en Urbana FM, Las Guerreras Golden y los Saja Boys se presentarán ese mismo día desde las 18:00 horas en el Club Juventud Deportiva, llevando a Las Flores el espectáculo infantil que fue furor durante la temporada 2026 en la Costa Atlántica, donde reunió a más de 500 mil espectadores, consolidándose como una de las propuestas familiares más exitosas del verano.

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Las entradas anticipadas ya se encuentran a la venta y pueden adquirirse en Urbana FM, de martes a viernes de 9:00 a 12:00 horas, o realizar consultas y reservas a través de WhatsApp al 11 3050-0419.

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Desde la organización destacaron que el objetivo es volver a brindar una experiencia inolvidable para los fanáticos, permitiendo que los más pequeños disfruten de una jornada llena de música, diversión y entretenimiento junto a sus personajes favoritos.

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La actividad contará además con la cobertura especial de Noticias Las Flores, que acompañará el evento llevando toda la información, imágenes y momentos destacados a través de sus distintas plataformas.

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Con una propuesta renovada y el regreso de artistas que ya conquistaron al público local, Urbana FM y el Club Juventud Deportiva se preparan para vivir una jornada que promete alegría, emoción y el acompañamiento de numerosas familias de Las Flores y la región.

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